رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 inscription.aadl.dz والمستندات المطلوبة

تعمل الحكومة الجزائرية على تسهيل حصول المواطنين على سكن مناسب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، في هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن إطلاق رابط للتسجيل في برنامج “سكنات عدل 3″، والذي يعد واحدًا من أبرز برامج الدعم السكني في الجزائر، يأتي هذا الإعلان عقب النجاح الذي حققه البرنامجان السابقان “عدل 1″ و”عدل 2”.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

يمكن للمواطنين الجزائريين التسجيل في برنامج “سكنات عدل 3″ عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى “الموقع الرسمي” لوكالة سكنات عدل 3.

تسجيل الدخول باستخدام “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

النقر على أيقونة “سكنات عدل”، ثم اختيار الخيار رقم “3”.

اختيار المحافظة التي يتبع لها المتقدم.

ملء النموذج الإلكتروني بالبيانات المطلوبة.

التحقق من صحة “البيانات المدخلة” ومن ثم الضغط على زر “تسجيل”.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن والعمران الجزائرية عن شروط التقديم لبرنامج السكنات بهدف تعظيم الفائدة للمتقدمين، الشروط المطلوبة هي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية.

الإقامة بصفة دائمة داخل الجزائر.

ألا يقل “عمر المتقدم” عن 19 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا.

أن يكون “الدخل الشهري” للمتقدم يتراوح بين 24 ألف و118 ألف دينار جزائري.

ألا يكون المتقدم قد شارك في البرنامج من قبل.

سداد 25% من قيمة “الوحدة السكنية” كرسوم.

إرفاق المستندات التي تثبت قدرة المتقدم على سداد قيمة الوحدة السكنية.

تقديم جميع المستندات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

يتوجب على المتقدم لبرنامج “عدل 3” أن يحرص على تقديم جميع المستندات والوثائق التي حددتها الوزارة، وتشمل: