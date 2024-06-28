نزلها واتفرج.. تردد قناة توم وجيري للأطفال 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة توم وجيري للأطفال على القمر الصناعي نايل سات 2024 هو موضوع شائع حاليا بعد توقف التردد القديم، أصبح التردد الجديد يبث الآن على نايل سات وعرب سات مما يجعله مرغوبا بسبب الجودة العالية للصورة وانتشار القناة الواسع، تقدم القناة محتوى تعليمي وكوميدي للأطفال، وقد تم تغيير التردد لمعالجة مشكلات الجودة والصورة والانتشار التي كانت تواجهها القناة في السابق، تستمر القناة في تقديم محتواها بشكل مجاني دون الحاجة إلى اشتراك شهري حيث تشمل المحتويات العديد من أفلام الكرتون الشهيرة والممتعة بالإضافة إلى ترجمات أفلام ديزنى وفيلم الأطفال المدبلجة، من خلال هذا المقال سنوضح لكم تردد قناة توم وجيري للأطفال على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تبث قناة توم وجيري للأطفال على جميع الأقمار الصناعية وتعد إحدى أفضل قنوات الأطفال في الآونة الأخيرة خاصة بعد إصدار ترددها الجديد الذي سهل عملية البحث عن القناة والوصول إليها من مختلف الأماكن، تقدم القناة محتوى متميز يشمل أفلام الكرتون المفضلة مثل توم وجيري وأفلام هاري بوتر بالإضافة إلى مواد تعليمية مثل شرح الحروف والكلمات باللغة الإنجليزية للمبتدئين وتعليم أسماء البلدان والفواكه كما توفر القناة محتوى آمنا يمكن للآباء السماح لأطفالهم بمشاهدته دون قلق.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك متابعة القناة للاستمتاع بجميع أفلام الكارتون الممتعة عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11345.

معامل الترميز: 25700.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري للأطفال الجديدة على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك استقبال تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي: