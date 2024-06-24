تردد قناة كراميش للاطفال الجديد لعام 2024.. على القمر نايل سات وعرب سات الجديد

تعتبر قناة كراميش هي قناة فضائية للأطفال، و تقوم هذه القناة بعرض مجموعة متنوعة و رائعة ومختلفة من البرامج والأناشيد الدينية و التعليمية ، التى تقوم علي تعليم كافة الأطفال القيم الأخلاقية ويتميز المحتوى الذي تعرضه هادف ومفيد، من أجل ذلك فإن الكثير من الآباء والأمهات تقوم بالبحث عن تردد قناة كراميش الفضائيه للأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما ما هو تردد قناة كراميش الفضائيه للأطفال على القمر نايل سات وعرب سات، وما هي طريقة ضبط قناة كراميش على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال على القمر نايل سات وعرب سات

تستطيع أن تقوم بتنزيل تردد قناة كراميش للاطفال على القمر نايل سات هو:

التردد هو: 11430.

معدل الترميز هو : 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة كراميش على القمر عرب سات هو:

التردد هو: 11390.

معدل الترميز :27500 .

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

طريقة ضبط تردد قناة كراميش لعام 2024

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و ذلك من خلال عدة خطوات و هي: