نزلها وفرح اولادك.. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات وفرّح الأولاد بأحلى الأناشيد

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أكثر القنوات الترفيهية شهرة للأطفال في العالم العربي حيث تحظى بمتابعة واسعة، أسسها ويديرها الأستاذ خالد مقداد وعائلته وأطلقت لأول مرة في عام 2008، منذ ذلك الحين حققت القناة نجاحا كبيرا سنتناول في هذا المقال أحدث تردد للقناة على النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024 للأطفال

قناة طيور الجنة هي قناة عربية تختص ببث محتوى مخصص للأطفال يجمع بين التعليم والمرح في آن واحد، بعد النجاح الكبير الذي حققته القناة تم إطلاق قناة طيور بيبي باللغة الإنجليزية حيث تستهدف الأطفال الناطقين بالإنجليزية، ولاقت القناة شهرة واسعة ليس فقط في العالم العربي بل في جميع أنحاء العالم وتأتي بيانات التردد كما يلي:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام بيانات التردد التالية:

التردد: 11396.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر

بعد أن قدمنا لكم أحدث تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات تأتي خطوات استقبال القناة على جهاز الاستقبال كالتالي:

اضغط على زر موافق الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

اختار الإعدادات ثم يتم اختيار التركيب.

التركيب اليدوي.

اختار الساتلايت الذي تود استقبال القناة عن طريقه.

إضافة كل بيانات التردد.

انقر على بحث ثم احفظ.

مميزات قناة طيور الجنة