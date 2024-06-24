هتصرف بدري..حقيقة تعجيل الضمان هذا الشهر لبعض الفئات+خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان برقم الهوية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دولة السعودية بتوضيح حقيقة تعجيل الموعد المحدد لصرف الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو المقبل لعام 2024، وذلك بعد كثرة إنتشار بعض الأخبار التي توضح أن هناك تبكير في موعد نزول راتب الضمان لشهر يوليو القادم لجميع الأشخاص المستفيدين، ولكن قامت الوزارة بنفي جميع هذه الأخبار والشائعات، وأكدت على أنه ليس هناك أي أوامر ملكية تفيد بذلك، وأن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة.

حقيقة تعجيل الضمان هذا الشهر

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية عن حقيقة تعجيل الضمان هذا الشهر، حيث يرغبون في معرفة أن هذا الخبر حقيقي أم لا، وجاءهم الرد من قبل الوزارة كالتالي:

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على أن الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور للدفعة 31 المخصصة لشهر يوليو المقبل ستكون في موعدها المحدد دون تعجيل في الموعد.

سوف يتم نزول جميع الرواتب في يوم الإثنين الأول من شهر يوليو المقبل، مما قامت بالتأكيد أيضا على أن قيمة الراتب سوف تكون بشكل كامل.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي

هناك بند من الشروط والأحكام التي يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دولة السعودية على جميع المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط تتمثل جميعها في النقاط التالية’

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

لابد ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عام.

يجب ألا يكون الشخص المتقدم مقيم في إحدى دور الرعاية الحكومية في المملكة العربية السعودية.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للشخص المتقدم الحد المانع الذي يتم تحديده من قبل وزارة الموارد البشرية.

ينبغي ألا يكون الشخص المتقدم مسجون في إحدى السجون في السعودية.

يشترط كذلك ألا يمتلك المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

تتمثل جميع خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور في الآتي: