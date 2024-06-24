وزارة التربية الوطنية تعلنها رسميا.. موعد الدخول المدرسي 2025 والعطلات الرسمية في الجزائر

يتساءل الكثير حول موعد الدخول المدرسي 2025 في دولة الجزائر وبناء على هذا قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالرد على تلك التساؤلات في بيان خاص لها، كما أوضحت أن الدراسة سوف تكون حضورية بالإلزام في جميع المدارس في القطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة، كما أنها سوف تقوم بتوفير كتيب يستطيع الطالب من خلاله التعرف على جميع الإجراءات التي سوف يسير على أساسها العام الدراسي والهدف من هذا هو جعل العملية التعليمية أفضل وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الدخول المدرسي 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن أنه سوف يتم بدء العام الدراسي الجديد داخل الجزائر 2025 بداية من شهر سبتمبر وسوف ينتهي في شهر يونيو، والذي جاء على النحو التالي:

سوف يبدأ الطلاب يوم 21 من سبتمبر 2025.

بينما المعلمين والإدارات سوف يبدؤون من يوم 7 سبتمبر 2025.

أما فيما يخص الإدارة المركزية سوف تبدأ من يوم 1 سبتمبر 2025.

العطلات الرسمية في العام الدراسي 2025 بالجزائر

سوف يشهد العام الدراسي في الجزائر مجموعة من العطلات الرسمية وهي: