تعرف الآن على خطوات الاستعلام عن نتائج المراسلة الجزائر لدورة مايو 2024

تعد نتائج المراسلة بالجزائر مهمة للطلاب لأنها تحدد مستوى تحصيلهم الأكاديمي وتساعدهم في متابعة تعليمهم، حيث ينتظر العديد من الطلاب والطالبات في الجزائر بشغف إعلان نتائج المراسلة الخاصة بدورة مايو 2024، كما أنه من المتوقع أن تعلن النتائج رسميًا من قبل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بُعد خلال الأسبوع القادم، وسيتم توفيرها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، مما يسهل على الطلاب الوصول إلى نتائجهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج المراسلة 2024

يهدف الديوان الوطني إلى تبسيط عملية الاستعلام عن النتائج من خلال توفير خدمة التعليم والتكوين عن بعد بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية للوصول إلى نتائجهم:

الذهاب إلى موقع الديوان الوطني: يجب على الطلاب زيارة الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بُعد.

كتابة رقم التسجيل الشخصي: إدخال رقم التسجيل الذي حصل عليه الطالب عند التسجيل للامتحان.

تحديد الولاية: يجب على الطلاب اختيار الولاية التي قدموا فيها الاختبار.

تدوين تاريخ الميلاد: يجب على الطالب إدخال تاريخ ميلاده كما هو مسجل في بياناته.

تسجيل كلمة التحقق العشوائية: إدخال رمز التأكيد الذي يظهر على الشاشة لضمان عدم التلاعب.

النقر على زر “استعراض”: بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، يقوم الطالب بالنقر على زر “استعراض” لعرض النتائج.

عند اتباع هذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من عرض نتائجهم بسهولة وسرعة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد في انتظار النتيجة.

موعد نتائج المراسلة الجزائر حسب الولايات

هذا وقد أعلن الديوان الوطني في الجزائر عن جدول زمني لإعلان نتائج المراسلة للعام الدراسي 2023/2024، حيث تتضمن عملية إثبات المستوى لدورة مايو تقسيم النتائج إلى ثلاث مراحل، كما تشمل كل مرحلة مجموعة محددة من الولايات، حيث يهدف الترتيب إلى تنظيم وتسهيل عملية نشر النتائج بشكل منظم وعادل.

المرحلة الأولى من نتائج المراسلة الجزائر

تشمل المرحلة الأولى ولايات الجلفة، مستغانم، بسكرة، تمنراست، شلف، أدرار، باتنة، وسطيف، كما سيتم إعلان النتائج لهذه الولايات أولاً، مما يتيح للطلاب في هذه المناطق الاطلاع على نتائجهم في وقت مبكر.

المرحلة الثانية لنتائج المراسلة بولايات الجزائر

تشمل المرحلة الثانية ولايات الجزائر، قسنطينة، الوادي، ورقلة، بشار، سوق أهراس، عنابة، وتلمسان، بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، سيتم نشر نتائج هذه الولايات في المرحلة التالية.

المرحلة الثالثة والأخيرة من نتائج المراسلة بالجزائر

أما المرحلة الثالثة فتضم الولايات التالية: الأغواط، وهران، سعيدة، عين دفلى، تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، عين تموشنت، تيارت، وتبسة.

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