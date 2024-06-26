Moe-ye.net||..استخراج نتائج التاسع اليمن برقم الجلوس الدور الأول ٢٠٢٤+موقع وزارة التربية والتعليم اليمن

تعتبر نتائج الصف التاسع في دولة اليمن لعام 2024 الدور الأول من أبرز وأهم الأمور التي يبحث وينتظرها الطلاب والطالبات وأيضا أولياء الأمور، وذلك بعد الانتهاء بشكل مباشر من جميع هذه الامتحانات، ومن المعروف لدى الجميع أن وزارة التربية اليمنية تسعى بشكل دائم بهدف الحصول على كافة الدرجات بدون التعرض للظلم في جميع المواد الدراسية.

نتائج التاسع اليمن برقم الجلوس

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات في الوقت الحالي عن كيفية الحصول على نتائج التاسع اليمن برقم الجلوس، حيث يرغبون في معرفة كافة الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها للحصول على هذه النتائج بكل سهولة عبر شبكة الإنترنت، وكان الرد على هؤلاء الطلاب بتوضيح الخطوات التالية ليتم الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية.

في الخطوة التي تلي ذلك يجب النقر على زر تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالضغط بشكل مباشر على قسم نتائج الاختبارات.

ثم اختر زر النتائج الخاصة بالتاسع الأساسي.

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

في الخطوة الأخيرة قم بالضغط على زر البحث ليتم البحث عن النتيجة وظهورها كافة التفاصيل المتعلقة بها.

موعد نتيجة الصف التاسع اليمن

قامت وزارة التربية والتعليم في دولة اليمن بتحديد موعد للإعلان عن نتيجة الصف التاسع، وجاء هذا الموعد على النحو التالي: