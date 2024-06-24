وزارة التموين.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 بالرقم القومي عبر موقع مصر الرقمية

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 هي من الأمور التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور في هذه الفترة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، مما أدى إلى ارتفاعات في أسعار السلع والمنتجات سعت وزارة التموين إلى تسهيل هذه العملية من خلال فتح باب التسجيل لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي عن الأسر وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

أعلنت الوزارة مسبقاً عن إمكانية إضافة المواليد الجدد عبر منصتها الرسمية المخصصة وهي بوابة مصر الرقمية، حيث توفر هذه المنصة خدماتها الإلكترونية بسهولة ويسر مما يسهل على الأسر الوصول إلى الخدمات الحكومية دون مشقة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر أعلنت عن إجراءات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 من خلال بوابة مصر الرقمية بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة مبسطة وسريعة، وأكدت الوزارة على ضرورة اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التسجيل:

يجب على المستخدم دخول رابط بوابة مصر الرقمية عبر الإنترنت. يتعين إدخال رقم البطاقة التموينية في النافذة المخصصة. بعد إدخال الرقم التمويني، يجب اختيار خيار “حساب جديد”. يتم النقر على “الخدمات التموينية” من القائمة المتاحة. يجب إدخال البيانات المطلوبة، مثل اسم الأم والمعلومات الشخصية الأخرى للمواليد الجدد. يتم النقر على “إضافة الأفراد” ومن ثم إدخال اسم المولود الجديد بالكامل والرقم القومي للمولود. يجب تحديد صلة القرابة للمولود مع صاحب البطاقة التموينية. بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يتم النقر على خيار “ضم الأبناء”. يتم تأكيد العملية بالنقر على “إضافة”.

الأوراق المطلوبة لإضافة الأبناء الجدد على البطاقة التموينية

لتمكين المواطنين من إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 يتطلب ذلك توفير مجموعة من الأوراق الضرورية التي يجب على ولي الأمر إحضارها تتضمن هذه الأوراق: