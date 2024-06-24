عودة التنانيين للانتقام .. مسلسل House of the dragon الحلقة الثالثة الموسم الثاني 2024

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل House of the dragon الحلقة الثالثة وهو من المسلسلات التي نجحت في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وهذا منذ أن تم عرض الموسم الأول منه ومن المقرر أن ينجح ذلك الموسم أيضا وهو من الأعمال التي تنتمي لفئة الأكشن وتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل House of the dragon الحلقة الثالثة

تدور أحداث مسلسل House of the dragon حول الصراع الذي يدور ما بين المجلس الأخضر والذي يدعم الملك إيجون والمجلس الأسود والذي يدعم الملكة ريينرا وهي تعد حرب أهلية وتدور داخل ويستروس، في هذه الحربي يعتقد كل من الطرفين أنه من حقه امتلاك العرش الحديدي وكانت تلك الحرب السبب في انقراض التنانيين إلى الأبد.

موعد عرض مسلسل House of the dragon الحلقة الثالثة

وفقا لما صرحت عنه بعض المصادر أن هذا الموسم مكون من 8 حلقات ويتم عرض حلقة واحدة كل أسبوع، ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل House of the dragon الحلقة الثالثة يوم 30 من يونيو وهذا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات ويعرض أيضا في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مصر وذلك على قناة HBO MAX، وسوف يتم عرض الحلقات القادمة على النحو التالي: