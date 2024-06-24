ميزة جديدة في WhatsApp !! .. واتساب يسمح بإجراء المكالمات الهاتفية العادية .. كن أول المستخدمين للميزة

إطلاق ميزة المكالمات الهاتفية في الواتساب وهذا ما أعلنت عنه شركة ميتا وهي الشركة التي تتولى إدارة الواتساب، حيث أن تطبيق الواتساب يعتبر واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية وهذا لأنه يدخل في العديد من المجالات الحياتية سواء العمل أو التعليم وغيرها من الأشياء من الأخرى، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

ميزة المكالمات الهاتفية في الواتساب

تم إطلاق تحديث جديد للواتساب وهو عبارة عن زر عائم يوجد عند أيقونة الاتصال وبمجرد النقر عليه سوف يتم إجراء مكالمة هاتفية من خلال النظام وهذا بدلا من فتح تطبيق جهات الاتصال، كما أنه من المقرر ربط تطبيق الهاتف بالواتساب والذي يتم من خلاله إجراء المكالمات ولكن باستخدام بيانات الإنترنت والتي تكون أكثر توفيرا من المكالمات الخلوية العادية، الجدير بالذكر أن أن تلك الميزة موجودة عند الأشخاص الذين قاموا بتحديث الواتساب عن قريب وسوف تكون متاحة للجميع في الأيام القليلة القادمة حيث أنها نسخة مجربة من التعرف على ردود أفعال المستخدمين.

تحميل تطبيق الواتساب

يمكنك الآن تثبيت الواتساب والتحدث مع أصدقائك من خلال المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو بالإضافة إلى استخدام خدمة الرسائل النصية وهذا يكون بشكل مجاني تماما، يرجى اتباع الخطوات التالية عند تحميل الواتساب: