الحكومة المغربية توضح.. حقيقة وجود معاشات المتقاعدين العسكريين بالمغرب 2024

انتشرت العديد من الأخبار بشأن وجود زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين العسكريين في المغرب لعام 2024 ولذلك وضحت الحكومة المغربية حقيقة ذلك بالتفصيل، وهذا ما سوف نعرضه في السطور التالية بالإضافة إلى حقيقة وجود زيادة في أجور الموظفين تابعوا التفاصيل.

حقيقة وجود زيادة في معاشات المتقاعدين

وضحت الحكومة المغربية حقيقة وجود زيادة في معاشات العسكريين المتقاعدين وذلك بعد أن زادت الأقاويل والبحث المتكرر على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات.

جاء تفسير الحكومة المغربية على هذه الأخبار المتداولة بأنه لا يوجد أي اتفاق على وجود زيادة في رواتب المتقاعدين العسكريين حتى الآن كما أكملت الحديث بأنه تم الموافقة على مناقشة مقترح الزيادة في الاجتماع الدوري القادم للحكومة.

وقد جاء قرار مناقشة زيادة المعاشات استجابة لمطالب العسكريين المتقاعدين الذين طالبوا بزيادة جديدة في الرواتب لمواكبة غلاء الأسعار والتمكن من العيش باستقرار في حياة كريمة.

كما أكدت الحكومة أنه سيتم صرف المعاش في الموعد المحدد له فلا يوجد تأخير أو تقديم في الموعد وسيتم الصرف في يوم 15 من الشهر وحتى نهايته.

حقيقة وجود زيادة في رواتب العاملين 2024

في أبريل الماضي أصدرت الحكومة المغربية قرار بشأن رفع قيمة رواتب العاملين بالقطاع العام بقيمة 1000 درهم مغربي وذلك بشرط صرف الزيادة على مرحلتين الأولى تتم خلال شهر يوليو بقيمة نصف الراتب أما المرحلة الثانية خلال شهر يوليو من العام الذي يليه أي في عام 2025.

أما عن القطاع الخاص تم تحديد الزيادة بمقدار 10% من قيمة الحد الأدنى، كما أنها تصرف أيضا على مرحلتين الأولى في شهر يناير 2025 والثانية في يناير 2026.