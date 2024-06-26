“كيفاش نعرف” توقيت صرف مرتبات يونيو في المغرب لشهر جوان 2024

يرغب البعض من الأشخاص في دولة المغرب معرفة متى يتم إيداع راتب شهر يونيو الجاري لعام 2024، خاصة بعد انتشار الكثير من الأخبار التي توضح أن هناك تعجيل في الموعد المحدد، وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم بالتفصيل متى يتم إيداع الرواتب لجميع الموظفين في دولة المغرب طبقا لتوجيهات السلطات المختصة بذلك.

توقيت صرف مرتبات يونيو في المغرب

لاحظنا كثرة التساؤلات عبر محركات البحث عن توقيت صرف مرتبات يونيو في المغرب، حيث يترقب الكثير من الأشخاص وخاصة الموظفين في دولة المغرب معرفة متى يتم نزول الرواتب الخاصة بهم في حساباتهم البنكية، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل الجهات المعنية بذلك كالآتي:

كان من المتوقع أن يتم تحديد موعد نزول الراتب في يوم 25 من شهر يونيو الجاري، ولكن تزامنا مع موعد عيد الأضحى والذي كان يوافق يوم 16 من شهر يونيو، تم تعجيل موعد صرف المرتبات ليصبح في يوم 12 من نفس الشهر، وكان هذا بشكل استثنائي بسبب مناسبة عيد الأضحى.

هذا ما قد قامت بالإعلان عنه من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية.

خطوات التعرف على رواتب الموظفين في المغرب

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة والضرورية التي تحددها بعض الجهات المعنية ليتم التعرف على مرتبات الموظفين في القطاع العام في دولة المغرب، وهذه الخطوات تتمثل جميعها في النقاط التالية:

في الخطوة الأولى وعلى الأشخاص الذين يرغبون في التعرف على الكثير من المعلومات يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.

في الخطوة التي تلي ذلك يجب النقر على زر الرواتب.

بعد ذلك لابد من اختيار المؤسسة التي يعمل بها الموظف.

ثم يقوم بحفظ اسم المستخدم وأيضا كلمة المرور.

لابد من كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالشخص المتقدم للتعرف على الراتب.

النقر على زر الاستطلاع.

في الخطوة الأخيرة سوف تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

موعد صرف رواتب شهر يوليو في المغرب

تم تحديد موعد نزول راتب كافة الموظفين في القطاع العام في دولة المغرب على النحو التالي: