قدم حالاً.. شروط التسجيل في كلية المسجد النبوي 1446 والتخصصات المتاحة

انقضى العام الدراسي 1445 وبدأ الطلاب في الاستعداد للدخول إلى العام الجديد 1446، حيث يتطلع الكثير منهم بشغف شروط التسجيل في كلية المسجد النبوي 144، تعد كلية المسجد النبوي واحدة من الكليات المرموقة التي تضم أقساما تعليمية متميزة، وتتميز بكوادر تعليمية عالية الكفاءة عندما يتم فتح باب التسجيل، يتوجب على الطلاب الراغبين في الانضمام إلى هذه الكلية التوجه مباشرة إلى الموقع الإلكتروني للكلية لملء استمارة التقديم.

تقدم كلية المسجد النبوي بيئة تعليمية حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات، مما يسهم في تحقيق تجربة تعليمية مميزة للطلاب، تضم الكلية مجموعة من الأقسام المتنوعة التي تغطي مختلف التخصصات الأكاديمية، ما يتيح للطلاب اختيار المجال الذي يتوافق مع اهتماماتهم ومستقبلهم المهني يتميز نظام القبول بالكلية بالشفافية والعدالة.

شروط التسجيل في كلية المسجد النبوي 1446

كثير من الطلاب السعوديين يطمحون في الالتحاق بكلية المسجد النبوي نظراً لمستوى الكفاءة التعليمية الرفيع واعتماد تقنيات حديثة في العملية التعليمية، ولذلك نتعرف على شروط التسجيل في كلية المسجد النبوي 1446، وقد وضعت إدارة الكلية مجموعة من الشروط التي يجب على الطلاب توافرها للالتحاق بالكلية، وتشمل:

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

أن يكون قد مرت خمس سنوات على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع

استثناءات ممكنة في حالة تقديم أسباب مقنعة.

أن يتمتع الطالب بسجل حسن السيرة والسلوك.

اجتياز الطالب جميع الاختبارات المطلوبة بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

أن يكون المتقدم بحالة جيدة من اللياقة الطبية.

في حال عمل المتقدم في جهة حكومية أو خاصة يجب أن يحصل على موافقة من الجهة العاملة.

تخصصات كلية المسجد النبوي 1446

اليوم أعلنت كلية المسجد النبوي عن افتتاح باب التسجيل والقبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1446هـ، حيث يمكن للطلاب والطالبات التقدم حتى 19 محرم المقبل، وأوضحت الكلية أن عملية القبول تشمل خمسة تخصصات رئيسية، وهي: