كيف يمكنني الاستعلام عن نتائج البكالوريا (البيام) في الجزائر 2024؟

تستعد وزارة التربية والتعليم الجزائرية للإعلان عن نتائج البيان والتي من المقرر الإعلان عنها يوم السبت المقبل الموافق 29 من يونيو لعام 2024 وذلك بعد أن تم تأجيلها من يوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو، وتبعا للبحث المتكرر من الطلاب فتم الإعلان من قبل المصادر العاملة في الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتائج عبر رابط الوزارة، كما أشار السيد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية والتعليم أن التأجيل جاء لصالح الطلاب للتدقيق في عملية التصحيح وفيما يلي سنتعرف على التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن نتائج البيام 2024

أطلقت وزارة التربية والتعليم الجزائرية رابط ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج البكالوريا إلكترونيا بعد إتمام الخطوات التالية:

أولا الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية من هنا.

ثم تعبئة رقم الطالب وكلمة المرور في الحقول المخصصة والضغط على زر “النتائج”.

ثم انقر على تبويب “استعراض نتائج شهادة البيام الجزائر”.

عليك بتعبئة البيانات المطلوبة وأخيرا اضغط فوق أيقونة “عرض النتائج”.

ومن ثم ستظهر نتيجة الطلاب ونتمنى التفوق لجميع الطلاب في نتائجهم والمزيد من التقدم والنجاح.

نتائج البكالوريا (البيام)

يعتبر ظهور نتائج البكالوريا حدث أساسي لأهميته في حياة الطلاب وأولياء الأمور لأنه بمثابة خطوة لتحديد مستقبل الطالب، ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عملية التصحيح، كما أن النتائج ستكون متوفرة بأسماء الطلاب على موقع الوزارة.

يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج البكالوريا عن طريق التواصل الهاتفي من خلال استخدام الرمز (*567#) دون الحاجة للاستعلام إلكترونيا، كما يمكنك إرسال رسالة نصية على الرقم (6262) وسيتم إشعارك بالنتيجة وذلك بعد إضافة رقم التسجيل.