مليون مبروك على النجاح .. رابط نتائج التاسع سوريا 2024 جميع المحافظات برقم الاكتتاب

ندى تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
مليون مبروك على النجاح .. رابط نتائج التاسع سوريا 2024 جميع المحافظات برقم الاكتتاب
نتائج التاسع سوريا

نتائج التاسع سوريا من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بشكل مستمر من قبل الطلاب وأولياء الأمور وهذا نظرا لأهمية مرحلة التاسع عند جميع الطلاب وذلك لأن مجموع الطالب هو الذي يحدد مصيره التعليمي في المرحلة التالية، لذلك قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالإعلان عن موعد ظهور النتائج وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الإلكتروني التابع للوزارة.

نتائج التاسع سوريا

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها وزارة التربية والتعليم وذلك تسهيلا للوقت والجهد، وهذا يتم من خلال إجراء بعض الخطوات والتي سوف نوضحها فيما هو آت:

نتائج التاسع سوريا
نتائج التاسع سوريا
  1. أول شيء يجب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.
  2. قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة وهذا من خلال استخدام البيانات المطلوبة.
  3. بعد ذلك قم بالنقر على زر الخدمات الإلكترونية.
  4. قم باختيار نتائج الطلاب، ثم قم باختيار الصف التاسع.
  5. سوف يتطلب منك تدوين رقم اكتتاب الطالب قم بإدخاله بشكل صحيح.
  6. أخيرا قم بالضغط على زر عرض النتيجة وسوف تحصل على النتيجة بالتفصيل.

موعد ظهور نتائج التاسع سوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر ظهور نتائج التاسع سوريا يوم الخميس الموافق 27 من يونيو في تمام الساعة 8 صباحا، وأكدت على أنه تم الإنتهاء من تصحيح الامتحانات ولم يتبقى سوى خطوات قليلة كما صرحت عن أن نسبة النجاح هذا العام جيدة.

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ندى

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