لو باني بره المدينة دي شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني في القانون الجديد 2024

تعتبر شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، حبق تسعى الكثير من الجهات المعنية إلى تنظيم البنية التحتية وتحقيق الالتزام لجميع القوانين البنائية، وتشمل عدد من المعايير الدقيقة والإجراءات القانونية للمساهمة في تنظيم بعض عمليات التسوية مع التركيز على الاستدامة البيئية.

شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني

يتساءل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جميع المحافظات بالتجهيز للمساهمة في تنفيذ قانون التصالح في الانتهاكات البنائية طبقا للقانون رقم 187 لعام 2023، ويحتوي هذا القانون على تنظيم الحالات الخاصة بالبناء خارج المجال العمراني طبقا لبند من الشروط والضوابط المقررة من قبل القانون، والتي تتمثل جميعها في النقاط التالية:

المخالفة للبناء لابد أن تكون قد وقعت قبل التقاط بعض الصور الجوية في يوم 15 من شهر أكتوبر لعام 2023.

يجب أن يكون المبنى الذي يخضع للنصائح قريب من المجال العمراني الذي تم التخطيط له.

ينبغي أن يكون المبنى مأهولا للعيش فيه، ويتم استخدامها لبعض الغايات السكنية وغير السكنية.

يشترط كذلك توافر ووجود العقار على المرافق اللازمة والضرورية.

يجب أن يكون المبنى جزءا من سكنية.

لابد أن تكون الأرض التي يوجد بها المبنى بعيدة كل البعد عن المجال العمراني، وفقدت أيضا مقوماتها الزراعية.

دورات تدريبية على قانون التصالح

يبحث بعض المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن الدورات التدريبية الخاصة بقانون التصالح على الأراضي الزراعية، والتي جاءت على النحو التالي: