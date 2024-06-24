لو باني بره المدينة دي شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني في القانون الجديد 2024

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
لو باني بره المدينة دي شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني في القانون الجديد 2024
شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني

تعتبر شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، حبق تسعى الكثير من الجهات المعنية إلى تنظيم البنية التحتية وتحقيق الالتزام لجميع القوانين البنائية، وتشمل عدد من المعايير الدقيقة والإجراءات القانونية للمساهمة في تنظيم بعض عمليات التسوية مع التركيز على الاستدامة البيئية.

شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني

يتساءل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جميع المحافظات بالتجهيز للمساهمة في تنفيذ قانون التصالح في الانتهاكات البنائية طبقا للقانون رقم 187 لعام 2023، ويحتوي هذا القانون على تنظيم الحالات الخاصة بالبناء خارج المجال العمراني طبقا لبند من الشروط والضوابط المقررة من قبل القانون، والتي تتمثل جميعها في النقاط التالية:

شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني
شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني
  • المخالفة للبناء لابد أن تكون قد وقعت قبل التقاط بعض الصور الجوية في يوم 15 من شهر أكتوبر لعام 2023.
  • يجب أن يكون المبنى الذي يخضع للنصائح قريب من المجال العمراني الذي تم التخطيط له.
  • ينبغي أن يكون المبنى مأهولا للعيش فيه، ويتم استخدامها لبعض الغايات السكنية وغير السكنية.
  • يشترط كذلك توافر ووجود العقار على المرافق اللازمة والضرورية.
  • يجب أن يكون المبنى جزءا من سكنية.
  • لابد أن تكون الأرض التي يوجد بها المبنى بعيدة كل البعد عن المجال العمراني، وفقدت أيضا مقوماتها الزراعية.

دورات تدريبية على قانون التصالح

يبحث بعض المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن الدورات التدريبية الخاصة بقانون التصالح على الأراضي الزراعية، والتي جاءت على النحو التالي:

دورات تدريبية على قانون التصالح
شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني
  • في إطار تنفيذ العديد من توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ المركز التنموي الموجود في سقارة أثناء الأسبوع الثاني من اليوم في تنظيم العديد من الدورات التدريبية حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
  • كما يكون الغرض الأساسي من هذا التدريب هو تعزيز الفهم والتطبيق السليم والصحيح لمنظومة التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء بين كل من سكرتيري عموم المحافظات وأيضا السكرتير العموم المساعدين والعديد من قادة الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية.
  • مع العلم أن هذه الجهود تأتي من ضمن التسهيلات التي يتم تقديمها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية للمساهمة في تنظيم أوضاع المباني طبقا للقانون الجديد الذي تم تطبيقه وهو قانون رقم 187 لعام 2023 وتنفيذا للتوجيهات المقدمة من قبل رئيس الوزراء.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
علاء محمد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024 اعرفها واستفيد منها
إنضم لقناتنا على واتساب