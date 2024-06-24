هل شملك قرار زيادة الأجور في المغرب؟ إليك الخطوات لمعرفة الزيادة المستحقة لك وكيفية حساب راتبك الجديد!

قررت وزارة المالية التابعة للحكومة المغربية وجود زيادة في أجور العاملين بالدولة وتم تحديد بعض الشروط لصرف هذه الزيادة وفي السطور التالية سوف نوضح ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة في وزارة المالية بالاضافه الى طريقه الاستعلام عن قيمة الراتب.

زيادة أجور العاملين في المغرب 2024

في شهر أبريل الماضي عقدت الحكومة المغربية اجتماع مع المركزيات النقابية وذلك لمناقشة مطالب الموظفين بزيادة جديدة وذلك تبعا لارتفاع أسعار المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

نتج عن الاجتماع قرارات بشأن زيادة رواتب القطاع العام بمقدار 1000 درهم مغربي وهو ما يعادل 500 دولار أمريكي بشرط صرف هذه الزيادة على مرحلتين الأولى في شهر يوليو لعام 2024 أما الثانية خلال شهر يوليو من العام الذي يليه 2025 ولذلك استطاعت الحكومة رفع الحد الادنى من الرواتب من 3500 إلى 4500 درهم.

كما قررت الحكومة أيضا زيادة الحد الأدنى من أجور القطاع الخاص بنسبة 10% بشرط صرف الزيادة على مرحلتين الأولى في شهر يناير من عام 2025 أما الثانية خلال شهر يناير من عام 2026 بالإضافة إلى اتفاق تخفيض ضريبي على الراتب والذي يؤدي إلى ربح الموظف بمقدار 400 درهم كما تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة ابتداء من شهر يناير لعام 2025.

خطوات الاستعلام عن رواتب العاملين

لابد من اتباع الخطوات التالية للتعرف على القيمة الجديدة للراتب: