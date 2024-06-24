“مترجمة بجودة HD“ مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة الأولى الجزء الثاني مترجمه على قناة الفجر الجزائرية 

يتابع عدد كبير من محبي المسلسلات التركية، المسلسل التاريخي صلاح الدين الايوبي والذي يتحدث عن حقبة تاريخية لامعة برز فيها الاسلام بقوة كبيرة ونجح خلالها السلطان الفاتح بفتح القدس من ايدي الصليبيين لتعود إليه السيادة العربية من جديد، ويروي المسلسل حياة السلطان ونشأته واهم المعارك والصراعات التي خاضها حتى تمكنه من فتح القدس، تابعوا معي لمزيد من التفاصيل.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة الأولى الجزء الثاني مترجمه

عقب انتهاء الجزء الأول من المسلسل التاريخي الكبير بدأ المشاهدين في البحث عن موعد عرض الجزء الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني من المسلسل التركي خلال الفترة المقبلة، وأكد منتجي العمل أن المسلسل سيأتي بقوة أكبر من الجزء الأول ليحقق نجاح منقطع النظير، الجدير بالذكر أن قناة الفجر الجزائرية تقوم بعرض المسلسل بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى مثل موقع ديلي موشن وموقع فيديو لاروزا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

يمكن لحبي ومتابعي مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني من خلال تردد قناة الفجر الجزائرية والتي يمكن نقلها على التردد التالي:-

تردد قناة الفجر الجزائرية: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني