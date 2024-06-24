التعليم السعودي.. نظام الثلاثة فصول في التقويم الدراسي 1446 التعليم تحسم الجدل

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن نظام الثلاثة فصول في التقويم الدراسي 1446، مؤكدة استمرار تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة خلال العام القادم، وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بتقييم النظام الحالي واتخاذ قرار بشأن النظام الأنسب سواء كان نظام فصلين دراسيين أو ثلاثة للأعوام الأربعة المقبلة بنهاية العام الدراسي الجاري وذلك بعد الانتهاء من دراسة شاملة للأمر.

تأتي هذه الخطوة مع الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة والتي تتضمن ما لا يقل عن 180 يوماً دراسيا، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان تحقيق أفضل مخرجات تعليمية ممكنة بناء على احتياجات الطلاب والمتطلبات التعليمية الحديثة.

نظام الثلاثة فصول في التقويم الدراسي 1446

وفقاً التقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم يتم تحديد بداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 18 أغسطس 2024 والذي يوافق 14 صفر 1446 ه،ـ كما يعلن أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 الموافق 15 جمادى الأولى 1446 هـ، بينما سيبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2 مارس 2025 الموافق 2 رمضان 1446 هـ.

هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديد التقويم الدراسي الذي يسهم في تنظيم العملية التعليمية بشكل فعال وفقاً للمعايير المعتمدة، يتمثل الهدف من تحديد هذه التواريخ في ضمان بداية منتظمة ومنسقة للفصول الدراسية، مما يساهم في تحقيق أقصى استفادة من الوقت الدراسي المتاح للطلاب والمعلمين.

الإجازات المطولة في التقويم الدراسي 1446

يتضمن التقويم الدراسي للعام 1446-1447 عدة فترات إجازات مطولة لتسهيل التنظيم الدراسي وتعزيز تجربة الطلاب والمعلمين الإجازات المطولة تم تحديدها على النحو التالي: