“احجز شقتك وقسط حتى 30 سنة”.. تفاصيل الحصول على شقة سكنية بنظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل بأقل فائدة

قام صندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الإجتماعي، بالتعاون مع بنك مصر وبنوك أخرى، بإتاحة الفرصة للمحدودين والمتوسطي الدخل لامتلاك شقق سكنية في جميع محافظات الجمهورية، يتم ذلك بأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد تصل إلى 30 سنة، مما يسهل على الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل الوصول إلى السكن في مواقع متميزة داخل العواصم الرئيسية، هذه المبادرات تعزز النمو الإقتصادي وتشجع على الإستثمار العقاري بشكل مستدام، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية.

مشروعات صندوق التنمية الحضرية في عواصم المحافظات

يقوم صندوق التنمية الحضرية بتنفيذ مشروعات سكنية متنوعة في عواصم محافظات مصر، تستهدف جميع الفئات الاقتصادية. توفر هذه المشروعات فرصًا متعددة للعمل والسكن، وتقدم خدمات متميزة في مواقع متميزة داخل المدن الرئيسية، تسهم هذه المبادرات في إحداث تغييرات إيجابية عبر خلق تجمعات جديدة تنموية، مما يعزز من انتعاش السوق العقاري بشكل دائم وفقاً لرؤية مصر 2030، ويعد طرح الشقق السكنية بنظام التمويل العقاري خطوة استراتيجية لتسهيل امتلاك السكن اللائق للمواطنين، مما يساهم في زيادة الرقعة العمرانية وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.

تمويل بنك مصر لشراء الشقق السكنية

أعلن بنك مصر عن تمويل الوحدات السكنية بمحافظات الجمهورية بأقل سعر فائدة وأقل مقدم، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، كما يُمكّن هذا التمويل المحدودين من شراء شقق سكنية باستخدام التمويل العقاري، حيث يدفع العميل مقدماً 10% فقط من قيمة الشقة، بينما يقوم البنك بتغطية الـ90% المتبقية، ويتم سداد المبلغ على مدار 30 سنة، وفقاً للشروط المتفق عليها في البروتوكول المبرم مع صندوق التنمية الحضرية.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

للحصول على التمويل العقاري، تتطلب الجهات المعنية مجموعة من الوثائق التي تثبت الهوية والحالة الإجتماعية والمالية للمتقدمين: