نتيجتك بضغطة زر.. وزارة التربية والتعليم اليمنية تطلق رابط للاستعلام عن نتائج الصف التاسع

في نهاية العام الدراسي 2024 يبدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتائج امتحانات الصف التاسع الذي يعد أهم الصفوف التعليمية ويعتبر موقع yemenexam أهم المواقع التي تعرض نتائج الصف التاسع في دولة اليمن بكل سهولة دون الحاجة للذهاب لموقع المدرسة، وفيما يلي سوف نتعرف على التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع؟

خطوات بسيطة تمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائج الصف التاسع بالاسم ورقم الجلوس من خلال القيام بالتالي:

في البداية الولوج إلى موقع.

ثم اضغط على “تسجيل الدخول” وقم بتعبئة اسم الطالب وكلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على تبويب “النتائج” بعد الانتهاء من تسجيل الدخول.

ومن ثم قم بالبحث عن نتائج الصف التاسع لعام 2024.

ثم أدخل رقم امتحان الطالب واضغط على أيقونة “إظهار النتيجة”.

كما تم إتاحة موقع الإدارة العامة للاختبارات لعرض نتائج الصف التاسع.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024

قامت وزارة التربية والتعليم باقتراح يمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عبر الهاتف من خلال الاتصال على الخط الساخن رقم (161) ليتم إشعار الطالب برسالة تحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة المتعلقة به وذلك بعد رفعها من قبل الوزارة عن طريق الرقم الذي تم الإشارة إليه.