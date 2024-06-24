تابع الحلقة 28 مترجمه.. موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني تابع المسلسل الأكثر مشاهدة

يبحث الكثير من محبي المسلسلات التركية عن مسلسل السلطان محمد الفاتح بعدما نحح المسلسل في تحقيق مشاهدات كبيرة وجذب العديد من المشاهدين في كافة الدول العربية حيث يتحدث المسلسل عن حقبة تاريخية عظيمة حول رجل تميز بقوته وهو السلطان محمد الفاتح، ويسرد المسلسل نشأته وحياته والمعارك والصراعات القوية التي قادها للدفاع عن دولته ودينه، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني

واعلنت الجهات الفنية المسؤولة عن المسلسل عن إطلاق موسم ثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول ومن المقرر أن يكون الموسم الثاني أقوى بكثير من الموسم الأول حيث سيتناول المعارك والصراعات الكبرى التي خاضها بطل القصة، يذكر أن مسلسل السلطان محمد الفاتح يروي حياة البطل محمد الفاتح منذ نشأته ويكشف عن الصراعات والخبايا الكبيرة حول دولته، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل وفقا لبعض التسريبات خلال شهر أغسطس المقبل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

ستقوم قناة الفجر الجزائرية كما هو معتاد بنقل الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح كما سيتم عرض المسلسل على قناة قناة تي آر تي ولكن باللغة التركية، يذكر أنه يمكن استقبال تردد قناة تي آر تي على القمر نايل سات من خلال التردد التالي:-