“دلل طفلك” ثبت تردد قناة بطوط الجديد 2024 واستمتع بعالم من الأغاني والبرامج المسلية للأطفال!

من أهم الترددات التي يريد العديد من الآباء تثبيتها هو تردد قناة بطوط الجديد 2024، حيث تمتلك القناة شهرة كبيرة جدًا وواسعة بين الجماهير الصغيرة، وذلك بفضل تقديمها مجموعة من البرامج الممتعة والأغاني الرائعة التي اهدف لتعليم الأبناء وتقويمهم وأيضًا الترفيه عنهم في أوقات فراغهم، كذلك فإن القناة تقوم ببث المحتوى الخاص بها على جميع الأقمار الصناعية الأمر الذي ساهم في زيادة شعبيتها بشكل أكبر، وسوف نوضح التردد الخاص بالقناة خلال مقالنا.
تردد قناة بطوط الجديد 2024
بسبب البحث المتزايد والمتكرر عن تردد قناة بطوط الجديد 2024، قامت إدارة القناة بالإعلان عن التردد الجديد الذي من خلاله يمكن للمتابعين تنزيل القناة على أجهزتهم، وتتمثل بيانات القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:
- تردد القناة:11494.
- الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: HD.
تردد قناة بطوط على العرب سات
بإمكان جميع المتابعين استقبال هذه القناة المميزة على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة، وذلك عن طريق الخطوات التالية:
- تردد القناة:11594.
- الاستقطاب: رأسي V.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: HD.
أفلام قناة بطوط 2024
تقوم القناة بنشر مجموعة من أفضل الأفلام التي يحبها الأطفال، ومن أبرزها ما يلي:
- أولًا فيلم Beauty and the Beast.
- كذلك فيلم Madagascar: Escape 2 Africa.
- وأيضًا فيلم The Croods.
- بالإضافة إلى فيلم Treasure Planet.
خطوات ضبط تردد قناة بطوط 2024
إذا كنت ترغب في ضبط قناة بطوط على جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب عليك إتباع الخطوات التالية:
- أولًا يجب النقر على زر Menu الموجود في الريموت.
- بعدها انقر على كلمة الإعدادات.
- ثم حدد التبويب الخاص بإضافة قناة.
- وهنا يجب إدخال كافة البيانات الخاصة بالقناة التي تريد تنزيلها، ألا وهي قناة بطوط.
- وقد وضحنا تلك المعلومات بشكل مفصل في الفقرة السابقة.
- ثم انقر على كلمة البحث اليدوي.
- وبعدها اضغط على حفظ، وانتظر قليلًا حتى يتم تحميل قناة بطوط.
- عند انتهاء عملية التحميل يمكنك الخروج من القائمة، والبحث عن القناة في القنوات التي تم تنزيلها على جهازك، ثم قم بنقلها للمكان الذي تريدة واستمتع بمحتواها المميز.