“دلل طفلك” ثبت تردد قناة بطوط الجديد 2024 واستمتع بعالم من الأغاني والبرامج المسلية للأطفال!

من أهم الترددات التي يريد العديد من الآباء تثبيتها هو تردد قناة بطوط الجديد 2024، حيث تمتلك القناة شهرة كبيرة جدًا وواسعة بين الجماهير الصغيرة، وذلك بفضل تقديمها مجموعة من البرامج الممتعة والأغاني الرائعة التي اهدف لتعليم الأبناء وتقويمهم وأيضًا الترفيه عنهم في أوقات فراغهم، كذلك فإن القناة تقوم ببث المحتوى الخاص بها على جميع الأقمار الصناعية الأمر الذي ساهم في زيادة شعبيتها بشكل أكبر، وسوف نوضح التردد الخاص بالقناة خلال مقالنا.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

بسبب البحث المتزايد والمتكرر عن تردد قناة بطوط الجديد 2024، قامت إدارة القناة بالإعلان عن التردد الجديد الذي من خلاله يمكن للمتابعين تنزيل القناة على أجهزتهم، وتتمثل بيانات القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

تردد القناة:11494.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة بطوط على العرب سات

بإمكان جميع المتابعين استقبال هذه القناة المميزة على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

تردد القناة:11594.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أفلام قناة بطوط 2024

تقوم القناة بنشر مجموعة من أفضل الأفلام التي يحبها الأطفال، ومن أبرزها ما يلي:

أولًا فيلم Beauty and the Beast.

كذلك فيلم Madagascar: Escape 2 Africa.

وأيضًا فيلم The Croods.

بالإضافة إلى فيلم Treasure Planet.

خطوات ضبط تردد قناة بطوط 2024

إذا كنت ترغب في ضبط قناة بطوط على جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب عليك إتباع الخطوات التالية: