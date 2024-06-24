صنعاء تعلن رابط استخراج نتائج التاسع يمن 2024 استخراجها الآن

كيفية التحقق من نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 للدور الأول باستخدام رقم الجلوس عبر الإدارة العامة للاختبارات، يواصل الطلاب البحث عن نتائجهم من خلال وزارة التربية والتعليم، وهو ما ينتظره جميع الآباء والأمهات للاطمئنان على نتائج أبنائهم ستكون النتائج متوفرة بطرق متعددة، وفي السطور التالية سنوضح لكم كافة الطرق المتاحة للاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024

يمكن لطلاب الصف التاسع في اليمن التحقق من نتائجهم والاستفسار عنها عبر بوابة الإدارة العامة للاختبارات بوزارة التعليم اليمنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بالدخول إلى بوابة التربية والتعليم اليمنية.

من الركن العلوي الأيمن للشاشة، ادخل إلى القائمة ثم اضغط على رمز النتائج.

ثم الضغط على نتائج التاسع.

قم بتحديد القسم (العلمي، الأدبي).

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر أمامك نتيجة الطالب.

نتائج الصف التاسع في اليمن

وفقاً لما ذكرته مصادر موثوقة في وزارة التربية والتعليم اليمنية، فإن عمليات تصحيح ومراجعة نتائج الصف التاسع لعام 2024 في اليم قد اقتربت من الانتهاء ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج في الأيام الأولى من الأسبوع القادم، بعد استئناف العمل داخل اللجان لإتمام المراحل النهائية من مراجعة النتائج، وقبل اعتمادها رسمياً من الجهات المختصة وإعلانها عبر المواقع المعتمدة.

من الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم في اليمن قد أتاحت الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بشكل إلكتروني من خلال موقعها الرسمي كما تم تفعيل رابط النتائج عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الاستعلام عن النتائج للطلاب وأولياء الأمور.