برقم الجلوس الآن.. رابط نتائج التاسع اليمن 2024 جميع المحافظات عبر وزارة التربية والتعليم اليمنية

رابط نتائج التاسع اليمن 2024، وزارة التربية والتعليم في اليمن أعلنت عن اقتراب موعد اعلان نتائج الصف التاسع للعام 2024، وصرحت بأنه سيتم طرح النتائج عبر الإنترنت لتجنب التكدس والازدحام أمام المدارس ولتسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور، قدمت الوزارة عدة طرق للاستعلام عن النتائج بكل يسر وسهولة سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

أوضحت الوزارة أن التوجه نحو الإعلان الإلكتروني للنتائج يهدف إلى تسهيل العملية على الطلاب وأولياء الأمور وتقليل الازدحام الذي يحدث عادة أمام المدارس عند إعلان النتائج تشمل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وضع خطوات بسيطة وميسرة، يمكن للطلاب من خلالها الوصول إلى نتائجهم فور صدورها.

رابط نتائج التاسع اليمن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن أنها ستقوم بطرح نتائج الصف التاسع لعام 2024 فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها بشكل رسمي، كما أوضحت الوزارة الخطوات التي يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباعها للاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر جاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

أولا يجب التوجه إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات. بعد الدخول إلى الموقع يتم النقر على خيار نتائج الامتحانات من هناك يتم تحديد نتائج الصف التاسع. بعد ذلك يتعين على الطالب أو ولي الأمر إدخال جميع البيانات المطلوبة والتي تشمل معلومات الطالب الشخصية ورقم الجلوس الخاص به. بعد إدخال هذه البيانات، يتم النقر على زر عرض النتيجة. في غضون دقائق قليلة ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بدرجات الطالب في مختلف المواد الدراسية على الشاشة.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

حددت وزارة التربية والتعليم في اليمن عدة طرق يمكن للطلاب من خلالها الاستعلام عن نتائج الصف التاسع وجاءت الخطوات كما يلي: