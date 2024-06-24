إعلان نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن إلكترونيًا كشوفات بأسماء الناجحين استعلم الآن

إليك كل تفاصيل نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن حيث أن خلال الأسبوع الجاري، يترقب طلاب الصف التاسع في اليمن، وخاصة في صنعاء، الإعلان عن نتائج امتحاناتهم من خلال وزارة التربية والتعليم، وتسود حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور حول موعد ظهور النتائج، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج جهدهم الدراسي، وأكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن النتائج ستكون متاحة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة بشكل كامل، مشددة على حرصها على إعلان النتائج بشفافية ودقة بعد مراجعة شاملة لتقييم الدرجات ورصد الأرقام.

نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 في صنعاء وباقي المحافظات من خلال الطرق التالية:

عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

تسجيل الدخول باستخدام الاسم وكلمة المرور الخاصة بك.

النقر على قسم “نتائج الامتحانات”.

اختيار “نتائج التاسع الأساسي”.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على أيقونة “بحث” لعرض النتائج بالدرجات الكاملة.

عبر الهاتف المحمول

يمكن الاستعلام عن النتائج عبر الهاتف المحمول من خلال الرقم 161، حيث يستطيع الطالب إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس الخاص به، وسيتم إرسال النتيجة إليه بمجرد ظهورها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات

الدخول إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات الوزاري.

اختيار تبويب “النتائج” من القائمة العليا.

اختيار “التاسع” من القائمة المنسدلة.

تحديد العام الدراسي 2023/2024.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على “البحث عن النتيجة” لعرض النتائج بالتفصيل.

جهود وزارة التربية والتعليم في إعلان النتائج

أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنها تبذل جهود كبيرة لضمان إعلان نتائج الصف التاسع بدقة وشفافية، تتضمن هذه الجهود عمليات تصحيح ومراجعة دقيقة لتقييم الدرجات ورصد الأرقام بشكل صحيح، مما يضمن العدالة والشفافية في الإعلان عن النتائج، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على توفير تجربة تعليمية موثوقة وذات مصداقية للطلاب وأولياء الأمور.

توقعات وآمال

بعد معرفتك تفاصيل نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن فيتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى ظهور نتائج الصف التاسع بفارغ الصبر، حيث تمثل هذه المرحلة التعليمية نقطة تحول هامة في مسيرة الطلاب الأكاديمية، النتائج ستحدد مسار الطلاب في المراحل التعليمية اللاحقة وتفتح أمامهم فرص جديدة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في نتائجهم، ونأمل أن تكون هذه الفترة الحاسمة بداية لمستقبل مشرق ومليء بالإنجازات.