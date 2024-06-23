تحديث واتساب الأزرق ضد الحظر (UPLOAD ⭐⭐⭐⭐).. اتسابق في امتلاكه قبل الكـــل

يعد تحديث واتساب الأزرق من الأمور الضرورية وذلك لأن واتساب الازرق يعد من أبرز النسخ المطورة للمطور ابو عرب وهي تحتل المرتبة الأولى التي قام أبو عرب بتطويرها، ويرجع ذلك إلى المميزات العديدة والفريدة التي يتميز بها التطبيق وإلى سهولة استخدامه أيضا، استطاع التطبيق في الفترة الأخيرة أن يتفوق على النسخة الأصلية ومن ثم ينتشر في جميع أنحاء العالم.

تحديث واتساب الأزرق

قبل الخوض في تحديث واتساب الأزرق نوضح لكم أهم المعلومات التي تتعلق بهذا التطبيق والتي من أبرزها ما يلي:

تطبيق واتساب هو نسخة معدلة ومطورة على يد المطور اليمني أبو عرب.

النسخة تحتل المرتبة الأولى من بين النسخ المعدلة للمطور من حيث التحميل والتنزيل.

النسخة استطاعت التفوق على الأصل وذلك بلاشك يرجع إلى المميزات الكثيرة التي تحتوي عليها.

مميزات التطبيق واتساب الأزرق

من خلال الحديث عن تحديث واتساب الأزرق نوضح لكم أبرز مميزات التطبيق والتي تتمثل في التالي:

مميزات الخصوصية

من أبرز مميزات الخصوصية الخاصة بتطبيق واتساب الأزرق هو إخفاء الظهور على التطبيق.

إخفاء مشاهدة مستخدم التطبيق لحالات المستخدمين الآخرين، وبذلك يمكنك مشاهدة الحالة التي ترغب بها ولا يظهر ذلك للمستخدم الآخر.

حذف كلمة جاري الكتابة وكلمة جاري التسجيل.

منع المكالمات الصوتية ومنع مكالمات الفيديو.

ميزة قفل التطبيق