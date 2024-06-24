هنا .. تحميل تطبيق ولي الامر برابط مباشر اخر تحديث

يعد تنزيل تطبيق ولي الأمر للبوابة التعليمية في سلطنة عمان من الأمور الهامة لأولياء الأمور حيث يعتبر التطبيق أداة خلق التواصل بين ولي الأمر والمعلم، حيث يوفر مجموعة واسعة من الخدمات التي تتيح لأولياء الأمور متابعة الأداء الأكاديمي والسلوكي لأبنائهم، ومعرفة الجداول الدراسية، واستلام الإشعارات الفورية حول الأحداث والأنشطة المدرسية بفضل واجهته السهلة الاستخدام، يسعى التطبيق إلى تسهيل متابعة تقدم الطلاب وضمان تواصل فعال بين المنزل والمدرسة، مما يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وزيادة التفاعل الإيجابي وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

تحميل تطبيق ولي الأمر في سلطنة عمان لعام 2024

لتنزيل تطبيق ولي الأمر في سلطنة عمان 2024″، يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية، يجب فتح متجر التطبيقات على هاتفك المحمول.

بعد ذلك يتم الضغط على تطبيق “ولي الأمر” عن طريق البحث في خانة البحث.

من ثم يتم الضغط على زر “تحميل” لبدء عملية التنزيل.

انتظر حتى يكتمل تنزيل التطبيق على هاتفك بنجاح.

بعد انتهاء عملية التحميل، قم بفتح الواجهة الرئيسية للتطبيق واستفد من الخدمات المتوفرة.

نتائج الطلاب في عمان 2024

يمكن الاستعلام عن جميع نتائج المراحل التعليمية في السلطنة، من الصف الأول وحتى الصف الحادي عشر وسنتناول فيما يلي خطوات استخراج نتائج الطلاب عمان: