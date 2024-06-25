هتاخد جوائز زي ما انت عايز|..هدايا مجانية لمشتركي PS Plus+موعد صدور فورتنايت الموسم الجديد

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف منوعات
هتاخد جوائز زي ما انت عايز|..هدايا مجانية لمشتركي PS Plus+موعد صدور فورتنايت الموسم الجديد
هدايا مجانية لمشتركي PS Plus

هدايا مجانية لمشتركي PS Plus، العديد من مشتركي PS Plus يريدون معرفة الهدايا المجانية التي من المقرر الحصول عليها خلال شهر أغسطس القادم، علما بأنه في الوقت الراهن تم التعرف بشكل رسمي اول الهدايا التي سوف يتم تقديمها للمشتركين، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأشخاص سوف يحصلون على هذه الهدية خاصةً أنها تتعلق بلعبة Fortnite، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر.

هدايا مجانية لمشتركي PS Plus

هناك العديد من التأكيدات التي حصل عليها مستخدمي لعبة Fortnite والتي تخص العديد من الهدايا المجانية التي سوف تكون متاحة رسمياً للمشتركين في خدمة PS Plus، وذلك بعدما ينطلق الموسم الرابع للفصل الخامس المقرر انطلاقه خلال شهر أغسطس القادم، والجدير بالذكر أنه تم تسريب جزء كبير من محتوى اللعبة من بداية هذا العام وحتى الوقت الراهن وقد جاءت هذه التسريبات من خلال صورة تم نشرها عبر موقع Imugr، وانت كمشترك ماذا تتوقع أن يكون في الموسم الرابع لهذه اللعبة بالتحديد للمشتركين في خدمة PS Plus.

هدايا مجانية لمشتركي PS Plus
هدايا مجانية لمشتركي PS Plus

ما هي هدايا مشتركي PS Plus المجانية للعبة Fortnite؟

ذكرت مسبقاً أن المشتركين في خدمة PS Plus مقرر حصولهم على عدد من الحزم المجانية خلال الموسم الرابع من الفصل الخامس، ويمكن أن تكون هذه الهدايا عبارة عن:

  • يمكن أن تكون عبارة عن حزم قتالية بسيطة مثل الشراع الطائرة الذي يساعدك في الهبوط على الخريطة، ومثل Axe.
  • يمكن أن تكون أيضاً عبارة عن V-Bucks ولكن بمقدار معين.
  • يمكنك الحصول على مساعدة من أجل استكشاف الخريطة.
  • حزمة ازياء نوعها عادي.
ما هي هدايا مشتركي PS Plus المجانية للعبة Fortnite؟
هدايا مجانية لمشتركي PS Plus

موعد صدور الموسم الرابع من اللعبة

كما ذكرت في السطور السابقة أن الموسم الرابع الفصل الخامس من هذه الرابع مقرر أن يتم صدروه في شهر أغسطس القادم بالتحديد في يوم 16 من الشهر، وفي العادي يتم إرفاق الهدايا المجانية للمشتركين في البلس للعبة التي يمكنك الحصول عليها عبر متجر التطبيقات قبل أسابيع من انطلاق الموسم وسوف يتم الكشف بشكل رسمي قريباً.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
علاء محمد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
فوائد زيت الجرجير للجسم: تعرف على أسرار الجرجير للصحة والجمال
إنضم لقناتنا على واتساب