هتاخد جوائز زي ما انت عايز|..هدايا مجانية لمشتركي PS Plus+موعد صدور فورتنايت الموسم الجديد

هدايا مجانية لمشتركي PS Plus، العديد من مشتركي PS Plus يريدون معرفة الهدايا المجانية التي من المقرر الحصول عليها خلال شهر أغسطس القادم، علما بأنه في الوقت الراهن تم التعرف بشكل رسمي اول الهدايا التي سوف يتم تقديمها للمشتركين، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأشخاص سوف يحصلون على هذه الهدية خاصةً أنها تتعلق بلعبة Fortnite، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر.

هدايا مجانية لمشتركي PS Plus

هناك العديد من التأكيدات التي حصل عليها مستخدمي لعبة Fortnite والتي تخص العديد من الهدايا المجانية التي سوف تكون متاحة رسمياً للمشتركين في خدمة PS Plus، وذلك بعدما ينطلق الموسم الرابع للفصل الخامس المقرر انطلاقه خلال شهر أغسطس القادم، والجدير بالذكر أنه تم تسريب جزء كبير من محتوى اللعبة من بداية هذا العام وحتى الوقت الراهن وقد جاءت هذه التسريبات من خلال صورة تم نشرها عبر موقع Imugr، وانت كمشترك ماذا تتوقع أن يكون في الموسم الرابع لهذه اللعبة بالتحديد للمشتركين في خدمة PS Plus.

ما هي هدايا مشتركي PS Plus المجانية للعبة Fortnite؟

ذكرت مسبقاً أن المشتركين في خدمة PS Plus مقرر حصولهم على عدد من الحزم المجانية خلال الموسم الرابع من الفصل الخامس، ويمكن أن تكون هذه الهدايا عبارة عن:

يمكن أن تكون عبارة عن حزم قتالية بسيطة مثل الشراع الطائرة الذي يساعدك في الهبوط على الخريطة، ومثل Axe.

يمكن أن تكون أيضاً عبارة عن V-Bucks ولكن بمقدار معين.

يمكنك الحصول على مساعدة من أجل استكشاف الخريطة.

حزمة ازياء نوعها عادي.

موعد صدور الموسم الرابع من اللعبة

كما ذكرت في السطور السابقة أن الموسم الرابع الفصل الخامس من هذه الرابع مقرر أن يتم صدروه في شهر أغسطس القادم بالتحديد في يوم 16 من الشهر، وفي العادي يتم إرفاق الهدايا المجانية للمشتركين في البلس للعبة التي يمكنك الحصول عليها عبر متجر التطبيقات قبل أسابيع من انطلاق الموسم وسوف يتم الكشف بشكل رسمي قريباً.