بشكل رسمي وبرابط مباشر استعلم الآن نتيجة الثالث متوسط العراق 2024 دور أول

ينتظر العديد من الطلاب نتائج الثالث المتوسط 2024 للدور الأول في العراق؛ حيث يقوم الطلاب وأولياء الأمور بفحص النتائج بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم وهم يشعرون بحالة من التوتر بسبب النتائج نتيجة الجهود الذي بذلوه خلال السنة الدراسية في دراسة المواد العلمية والجدير بالذكر أن عمليات التصحيح قد توقفت وكذلك المراجعة بسبب عطلة عيد الأضحى الرسمية التي أعلنتها الدولة، ثم تم استرجاع عمليات التصحيح مرة أخرى بعد انتهاء العطلة الرسمية، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة استخراج نتائج الثالث المتوسط عراق.

الإستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

يمكن لطلاب الصف الثالث المتوسط الإستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الرسمي فور صدورها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، يقوم المستخدم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا

من ثم يتم أدخال رمز التحقق بشكل صحيح، ثم اضغط على نتائج الصف الثالث المتوسط.

بعد ذلك يتم تحديد نتيجة الدور الأول لعام 2024 .

ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية مثل رقم الجلوس واسمك.

اضغط على خانة البحث لعرض النتائج.

موعد ظهور نتائج ثالث متوسط

لم يتم تحديد وزارة التربية في العراق بعد موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024 للدور الأول ولكن الوزارة أكدت أن النتائج سوف يتم اعلانها بوسائل متنوعة، وليس فقط عبر موقع “نتائجنا” سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، أو من خلال الطريقة الورقية التقليدية، وذلك عبر الذهاب إلى مدارسهم للتحقق من النتائج.