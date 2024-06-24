كشوفات الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 نزلت! استعلم هسة على molsa.gov.iq!

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق على إمكانية الاطلاع على كشوفات المقبولين في الرعاية الاجتماعية وجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تسعى جاهدة إلى تحسين حالة المعيشة في البلاد وذلك من خلال العمل على توفير الدعم المادي والمعنوي للمستحقين ممن لا يمتلكون دخل ثابت يعينهم على الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها معظم البلاد، لذلك أكدت الدولة على ضرورة استيفاء بعض المتطلبات الأساسية لمن يرغب في التقديم على الدعم.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

تباشر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مهامها بما لديها من جهد وذلك حتى يتمكن المتقدمين من الحصول على المعلومات الكافية حول كشوفات المقبولين، لذلك توفر السلطات طريقة إلكترونية من خلال متصة مظلتي أو عن طريق موقع وزارة العمل الرسمي وذلك للاستعلام بسهولة عن الأسماء، ومن هذا المنطلق حددت الوزارة مجموعة من الخطوات التي تساعد المستحق على الاطلاع بسهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق

تجدر الإشارة إلى أن وجبة الرعاية واحدة من أهم برامج الدعم التي تحرص الشؤون الاجتماعية على توفيرها للمستحقين وعليه فقد أعلنت عن بعض المعايير والضوابط وأكدت على كل من يرغب في التقديم والحصول على الوجبة أن يتحقق من استيفائها، لذلك يمكن بعد التأكد من تطابق جميع الشروط والتقديم أن يتوجه المستفيد إلى موقع وزارة العمل الرسمي والاستعلام من خلال الخطوات التالية: