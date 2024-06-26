Riadhbank|..شروط الحصول على سلفة لآخر الشهر من بنك الرياض

يقوم بنك الرياض بتقديم سلفة لآخر الشهر باستخدام طريق نفاذ، كما يمكن للمواطنين أخذ قرض مؤجل من بنك الرياض، ويمكن للعملاء أن يحصلو على سلفة قد تصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي، وحتى تتعرف على الشروط اللازمة للحصول على سلفة من بنك الرياض، قم بمتابعة السطور التالية بالمقال.

شروط الحصول على سلفة لآخر الشهر من بنك الرياض

توجد عدة شروط يجب على الراغبين في الحصول على سلفة لآخر الشهر من بنك الرياض أن تتوفر بهم تلك الشروط، وهذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون سن العميل الراغب بالتقدم للحصول على سلفة من بنك الرياض أن يكون سنه لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً، وذلك إذا كان هذا العميل سعودي الجنسية.

وفي حالة كان العميل الذي يريد الحصول على السلفة من جنسيات أخرى غير الجنسية السعودية، أن يكون عمر المتقدم اثنان وعشرون عاماً فأكثر.

كما أن العملاء الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن خمسة آلاف ريال لا يحق لهم أن يحصلو على السلفة.

مع ضرورة عدم تجاوز المبلغ المراد الحصول عليه عن خمسة وعشرين بالمائة من صافي المرتب.

كما أن القيمة اللازمة للتمويل لا تبلغ بحد أقصى عن عشرة آلاف ريال سعودي.

خطوات الحصول على سلفة عن طريق نفاذ

قام البنك بإيضاح عدة خطوات يجب اتباعها حتى يتم الحصول على السلفة وذلك باتباع تلك الخطوات: