بخصم يصل إلى 2600 ريال مكتبة جرير تقدم عرض قوي على هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بنسبة تخفيض 45%

تعتبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 23 Ultra من بين أقوى الهواتف التي قدمتها شركة سامسونج حتى الآن، يتميز الهاتف بمجموعة من المواصفات الرائعة التي تجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن أداء فائق ومواصفات متميزة، يأتي الهاتف بتصميم فاخر يبرز الفخامة في كل تفاصيله بالإضافة إلى كاميرا ذات دقة عالية تمنحك إمكانية تسجيل اللحظات السعيدة مع عائلتك وأصدقائك بأعلى جودة ممكنة، بفضل تقنياته المتطورة يضمن الهاتف أداء سلسا و فعالا في التعامل مع جميع التطبيقات والألعاب مما يجعله مناسبا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى جهاز قوي يلبي جميع احتياجاتهم اليومية والمتقدمة، بالإضافة إلى ذلك يتميز الهاتف بشاشة ذات جودة عالية تضمن تجربة مشاهدة ممتازة، ونظام كاميرات متعددة يتيح لك التقاط صور مذهلة بغض النظر عن ظروف الإضاءة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 23 Ultra

إليكم أفضل مميزات هاتف سامسونج جلاكسي S 23 Ultra وهي:

المواصفات التفاصيل دعم الشرائح Nano Sim (شريحتين) NFC مدعوم الشاشة Dynamic AMOLED 2X، 6.8 إنش، 1440×3088 بكسل، 120Hz، HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus 2 المعالج Snapdragon 8 Gen 2 (4 نانو) الذاكرة والتخزين 256GB/12GB RAM, 512GB/12GB RAM, 1TB/12GB RAM (لا يدعم توسيع التخزين) الكاميرا كاميرا رباعية: 200MP + 10MP (Periscope) + 10MP (زوم قريب) + 12MP (واسعة)

يمكنك مشاركة ملفاتك على الكمبيوتر عن طريق الـ Samsung DeX.

يوجد منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 45 واط.

نظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 5.1 .

يتوفر الهاتف: باللون الأسود واللون الذهبي واللون البنفسجي واللون الأخضر .

هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

قامت مكتبة جرير بتقديم خصم كبير على الهاتف بنسبة كبيرة والتفاصيل كالتالي: