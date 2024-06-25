“استعلم الان”.. رابط نتائج البيام 2024 الجزائر عبر الديوان الوطني Bem onec dz

Ahmed ali تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“استعلم الان”.. رابط نتائج البيام 2024 الجزائر عبر الديوان الوطني Bem onec dz
متى اعلان نتائج البيام 2024

ينتظر آلاف الطلاب والطالبات في الجزائر موعد ظهور نتائج البيام للاطمئنان على النتيجة، لذلك أوضحت وزارة التربية الوطنية أن يتم الإعلان عن موعد ظهور النتيجة فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب، وفي هذا الصدد دعونا نقدم لكم في هذا التقرير كيفية الاستعلام عن نتائج البيام 2024 الجزائر Bem onec dz تابعونا.

نتائج البيام 2024 الجزائر Bem onec dz

أوضحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن لم يتم الإعلان عن النتائج رسميا حتى الآن، لكن تعمل الجهات المختصة جاهدة على تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات والمراجعة لكي يضمن كل طالب أخذ حقه كاملة، حيث بدأت أعمال التصحيح من يوم 3 يونيو بعد الانتهاء من الامتحانات.

كيفية استخراج نتائج البيام 2024 الجزائر Bem onec dz

يمكنك إستخراج نتائج البيام من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

  • في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
  • قم بإدخال الرقم الخاص بك وكلمة المرور.
  • قم باختيار النتائج من قائمة الخدمات.
  • انقر على خدمة استعراض نتائج شهادة التعليم.
  • يليه الضغط على ايقونة عرض النتائج وبذلك سوف تظهر أمامك كافة تفاصيل النتيجة.

رابط سحب نتائج البيام 2024 الجزائر

يمكنك إستخراج نتائج التعليم المتوسط الجزائر من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ وتنفيذ الخطوات الآتية:

  • في البداية يجب الذهاب إلي موقع فضاء أولياء التلاميذ 2024.
  • قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم والرقم السري.
  • ثم قم باختيار من القائمة المنسدلة” المرحلة المتوسطة”
  • اضغط على الفصل الدراسي ويليه إدخال رقم الهوية.
  • ثم قم بالنقر على زر استعلام.
  • وبذلك يمكنك الاستعلام على نتائج البيام بيسر.

كيفية الاستعلام عن شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024 عبر رسائل قصيرة

يمكنك معرفة النتائج من خلال الرسائل النصية القصيرة وإتباع الخطوات التالية:

  • يتم إرسال رسالة نصية على رقم 6262 وتضمن رقم جلوس الطالب.
  • فور إعلان النتائج سيتم إرسال رسالة تحتوي على نتيجة الطالب والتقدير الذي حصل عليه من خلال الرقم الذي قمت بتسجيله في الرسالة.
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معلومات الكاتب
Ahmed ali

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