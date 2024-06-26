100 ألف ريال .. تمويل من بنك الرياض بشروط بسيطة وسهلة في 24 ساعة

قامت الجهات المختصة ببنك الرياض بالتصريح عن توفير قروض شخصية من البنك بدون الحاجة لوجود كفيل، وأن الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص يمكنهم أن يستفيدو من هذا التمويل، ويعتبر بنك الرياض من أهم البنوك التي تقوم بتقديم عدة مميزات من بينها التزامه بتطبيق الشريعة الإسلامية، مما يجعله من أهم الخيارات التي تناسب المواطنين الذين يريدون الحصول على قروض، وللتعرف على شروط تمويل من بنك الرياض، تابعو السطور التالية بالمقال.

تمويل من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية

توجد عدة قروض شخصية يقوم بنك الرياض بتقديمها لعام 1445ه‍، ومن بين تلك القروض ما يلي:

قرض يمكن الحصول عليه وذلك في حالة كان الدخل الشهري للمواطن حوالي خمسة آلاف وثلاثمائة ريال سعودي، وتصل الأقساط الشهرية إلى قيمة سبعمائة ريال سعودي.

كما يمكن أن يحصل المواطن على قرض شخصي تبلغ قيمته ثمانية وخمسون ألف ريال سعودي، ويتم تسديد القروض على ستين شهراً، ويتم دفع مبلغ قيمته ألف وستة وستين ريال سعودي، وبالنهاية ستكون قد دفعت مبلغ قمته ثلاثة وستون وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً سعودياً.

وبالنسبة إلى المواطنين الذين يحصلون على دخل قيمته أربعة آلاف وستمائة ريال سعودي، ويقومون بدفع قسط شهري تصل قيمته إلى ثمانمائة وخمسين ريال سعودي، ويمكنهم ان يحصلو على قرض شخصي قيمته سبعة وثلاثين ومئتان وأربعة وستين ريالاً سعودياً، وبالتالي تصل قيمة سداد القرض إلى خمس سنوات، ويقومون بدفع قسط شهري ستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً سعودياً، ويكون قيمة المبلغ الذي تم دفعه هو أربعون الفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريالاً سعودياً.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض من بنك الرياض

ومن ضمن الشروط المطلوبة للحصول على قرض شخصي كالتالي: