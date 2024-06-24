متاح 22 اختيار .. أهم بدائل الثانوية العامة 2024 اختار اللي يناسبك ويناسب مجموعك

بعد أن قام كافة طلاب الشهادة الإعدادية في كافة كافة محافظات مصر بالانتهاء بالفعل من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، وقد ظهرت نتائج الإمتحانات الخاصة بهم أيضًا منذ فترة، هناك بعض الطلاب الذين لم يحصلوا على درجات الثانوية العامة، أو بعض الطلاب الذين لا يريدون دخول مدارس الثانوية العامة، وذلك لأنهم يجدون شغفهم في مدارس أخرى، مثل: مدارس التمريض، أو المدارس العسكرية، أو المدارس الخاصة بالتكنولوجيا بشكل عام.

أهم بدائل الثانوية العامة 2024

هناك العديد من المدارس التي حرصت وزارة التربية والتعليم على توفيرها، من أجل توفير فرص ملائمة لكافة الطلاب الذين لا يريدون دخول مدارس الثانوية العامة، ومن أهم هذه المدارس:

مدرسة الغزل والنسيج. مدرسة مبارك كول. مدرسة إلكترو مصر. مدارس البترول. مدرسة الإنتاج الحربي في السلام. مدرسة الإنتاج الحربي في حلوان. مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة. مدرسة التمريض العسكري الشرطية. مدرسة البتروكيماويات. المدرسة التجارية المتقدمة. مدرسة الضبعة النووية. مدرسة الطاقة الشمسية. مدارس we للإتصالات. مدرسة الثانوية البحرية. مدارس التمريض العام. مدرسة المتفوقين. مدرسة الثانوي الجوي.

بدائل الثانوية العامة لعام 2024 بمجموع قليل

من أجل أن يحصل كافة طلاب الشهادة الإعدادية على فرصتهم في التعليم بعد الإعدادية، قد قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة بعض المدارس التي تقبل بمجموع قليل، ومنها:

مدارس الثانوي الفني التجاري.

مدارس الثانوي الفني الزراعي.

مدارس الثانوي الفني الصناعي.

مدارس السياحة والفنادق.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

شروط التقديم في بدائل الثانوية العامة 2024

هناك بعض الشروط المشتركة بين المدارس البديلة لمدارس الثانوية العامة لعام 2024، ومن هذه الشروط: أنه يجب على الطالب المتقدم أن يكون حاصل على مجموع كلي متناسب مع تنسيق المدرسة لعام 2024، كما يجب أن يقوم الطالب بتقديم كافة الأوراق التي تطلبها المدرسة، ويجب أن يجتاز الطالب المتقدم كافة الاختبارات التي قد وضعتها المدرسة، سواء كانت اختبارات القدرة، أو اختبارات الفحص الطبي، وهناك العديد من المدارس البديلة التي حين تسجل فيها، يجب أن تكون تجيد اللغة الإنجليزية.