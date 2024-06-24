التقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية بالسعودية لخريجي الثانوية العامة وشروط القبول 1446

تعتبر كلية الملك عبدالعزيز الحربية هي أول كلية حربية أنشأت داخل المملكة العربية السعودية، حيث تضمن الكلية كافة المواد العملية المختلفة التي يحتاجها الطلاب بالإضافة أنها تشكل جميع التخصصات، لذلك يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة خطوات التقديم في كلية الملك عبدالعزيز الحربية السعودية، وأعلنت إدارة الكلية عن وجود مجموعة من الشروط لابد أن تنطبق على المتقدمين من أجل قبول طلبات الالتحاق الخاصة بهم.

التسجيل في كلية الملك عبد العزيز الحربية بالسعودية

تقدم كلية الملك عبد العزيز الحربية العديد من الخدمات الإلكترونية للمتقدمين على الكلية ومن أهم هذه الخدمات خدمة التقديم على الكلية بشكل إلكتروني من أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب، وتتمثل خطوات التقديم في الآتي:

توجه إلى الموقع الإلكتروني لكلية الملك عبدالعزيز الحربية.

اضغط على قسم الخدمات الإلكترونية.

انقر على مربع تسجيل الدخول.

دون البيانات المطلوبة للتسجيل وهي جنسية المتقدم.

رقم الأحوال المدنية.

رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني.

اكتب تاريخ الميلاد.

اسم المتقدم بالكامل.

مكان نشأة المتقدم.

املأ النموذج الذي أمامك ببيانات المؤهل وهي ما يلى:

المؤهل الدراسي.

تاريخ التخرج.

اضغط على أيقونة المتابعة.

ارفق الأوراق والمستندات المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات واضغط على حفظ.

انقر على زر تقديم الطلب.

شروط القبول في كلية الملك عبد العزيز الحربية

لكي يستطيع المتقدمين القبول في كلية الملك عبد العزيز الحربية، يجب توافر مجموعة من الشروط في المتقدمين وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: