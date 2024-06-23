اعرف نتيجتك بعد اعتمادها .. رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم عبر ملازمنا وموقع وزارة التربية العراقية

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم تقدمه وزارة التربية والتعليم العراقية لجميع الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاستعلام عن نتائجهم، حيث بمجرد الإعلان الرسمي عن ظهور نتائج سوف يتم رفعها ويمكن الوصول إليها من خلال المنصات الرسمية خلال ثوان معدودة، وتؤكد الوزارة على ضرورة انتظار الإعلان عن النتيجة بشكل الرسمي والاستعلام عنها عبر المواقع الرسمية وليست أي مواقع أخرى لأنها قد تقدم معلومات غير دقيقة وغير معتمدة، وفي السطور التالية نعرفكم على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وخطوات استخراجها.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم

يرغب آلاف الطلبة والطالبات في الحصول على رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم حتى يتمكنوا من التعرف على نتائجهم، ومن المتوقع الإعلان عن ظهور النتيجة في خلال الأيام القليلة القادمة حيث ستقوم الوزارة بتوفيرها على الموقع الرسمي على شكل ملفات pdf ليستطيع الطلاب تحميلها والاطلاع على الدرجات بالتفصيل، وسوف يتم رفع الدرجات إلكترونيًا بمجرد أن تنتهي لجان التصحيح من عملها في التدقيق ورصد الدرجات حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بكل سهولة، وتسير أعمال التصحيح بأقصى سرعة ودقة من أجل الحفاظ على حقوق الطلاب والإعلان عنها خلال أقرب وقت.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم

يساعد رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الطلاب من جميع محافظات العراق في الوصول إلى نتائجهم بالتفصيل وبكل سهولة أون لاين دون الحاجة إلى النزول إلى المدارس والازدحام أمام الإدارات التعليمية، فكل ما عليهم هو الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق .

أو الذهاب إلى موقع نتائجنا.

يمكن التوجه إلى موقع ملازمنا.

ثم انقر على الاستعلام عن نتيجة الامتحانات.

اختر الفصل الدراسي والصف.

سجل بيانات الطالب المطلوبة مثل اسمه رباعي ورقمه الامتحاني في الأماكن المخصصة لذلك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة جيدا لدي تتم عملية استخراج النتيجة

اضغط على أيقونة الاستعلام وستظهر النتيجة على الفور.

حيث يتم تحميل ملف بي دي اف يحتوي على كل نتائج الطلاب هذا العام الدراسي.

ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.