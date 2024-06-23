هتوفري كتير لو عملتيه طريقة عمل بسكويت الشاي لفطار الصبح أو العشا بأبسط مقادير

من منا بشكل عام سواء كنا صغار أو كبار نساء أو رجال، لا يحب تناول حلوى، أو بسكويت بجانب المشروب الخاص به، سواء كان قهوة، أو شاي، أو أي مشروب أخر، ولكن يبحث العديد من الأشخاص أحيانًا عن حلوى أو بسكويت سهل التحضير، كما تكون لذيذ المذاق، وحين تفكر في ذلك فإن الخيار الأمثل لك هو بسكويت الشاي الرائع، الذي يمكن تحضيره في بضعة دقائق فقط، دون الحاجة إلى شراء البسكويت المعلب، الذي يحتوي على العديد من المواد الضارة.

مميزات بسكويت الشاي

يتميز بسكويت الشاي بالعديد من المميزات التي تجعلك تريد تحضير لك ولأولادك، حيث أنه بسكويت خفيف يصلح كوجبة إفطار من أجل الأولاد، كما أنه سريع التحضير، ولا يحتاج العديد من المكونات، ويمكنك صناعته بالنكهات المختلفة، حيث يمكنك صناعته سادة، ويمكنك صناعته بالكاكاو، أو بأي نكهة تفضلينها، أو بالألوان المختلفة، عن طريق إضافة قطرات من الألوان الخاصة بالطعام، ويمكن أكله بمفرده، أو أكله بجانب الشاي، أو أي مشروب يفضله الأطفال، أو يمكنك أكله أثناء شرب القهوة في الصباح كإفطار لذيذ وخفيف.

مكونات بسكويت الشاي

يتكون بسكويت الشاي من مكونات بسيطة للغاية، وقليلة جدًا، حيث يمكن تحضيره عن طريق إحضار بعض المكونات الموجودة في كل منزل، وهي:

3 ونصف كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة الطرية.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة عمل بسكويت الشاي

وحين تحضر المكونات الخاصة ببسكويت الشاي، يمكنك تحضيره بكل سهولة، عن طريق: إحضار إناء نظيف، وضعي فيه السكر مع الزبدة، وقومي بضربهم بالمضرب اليدوي، أو الكهربائي، حتى يصبح قوامهم كريمي، ثم قومي بإضافة البيض والفانيليا على الخليط، واضربيهم جيدًا، وبعدها ضعي الدقيق والبيكنج بودر والنشا على الخليط، وقومي بخلطهم، ولكن بإستخدام معلقة وليس مضرب، ثم قومي بأخذ العجينة، وقطعيها على أشكال البسكويت التي تريدينها، ويمكنك تقسيم العجينة إلى نصفين، بحيث يكون نصف سادة، وضعي على النصف الآخر كاكاو، حتى يصبح بالشوكولاتة، ثم ضعي قطع البسكويت التي صنعتيها في صينية، وضعيها في الفرن على درجة حرارة 180، حتى تتلون باللون الذهبي، واتركيها حتى يبرد تمامًا، ثم احتفظي بها في علبة محكمة الغلق، وبعدها يمكنك تقديم البسكويت مع المشروب التي تفضلينه، وسواء اللبن، الشاي، القهوة.