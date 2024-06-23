معنى اسم رغداء وأسماء الدلع الخاصة به والأسماء المشابهة له

عندما نفكّر في اسم يليق بصغيرنا علينا أن نصب اهتمامنا بمعناه وتفاصيله الاسم من اشتقاقه وتوافقه لشرائع الإسلام كي نكون على ثقة من هديتنا للصغير، حيث يذكر بأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصانا أن نختار أسماء أطفالنا وفقاً للصفات الجيدة المرتبطة بالاسم، ومن بين الأسماء المميزة اسم رغداء، تابع مقالنا كي نتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الاسم.

معنى اسم رغداء

اسم رغداء هو اسم علم مؤنث، وهو من الأسماء ذات أصل عربي. وهي صفة ممنوعة من الصرف، وحسب ما جاء به معجم المعاني والأسماء:

يرمز معنى اسم رغداء إلى المرأة التي طاب عيشها، ترفّهت الحياة السعيدة.

أرغد القوم: أخصب القوم وصار في رغد العيش.

الأسماء المشابهة لاسم رغداء

هناك العديد من الأسماء التي لها أسماء مميزة مشابهة لها، فعندما يرزقك الله بعدة أطفال اختر لهم سلسلة أسماء لها نفس اللفظ أو تقارب بعضها في معانيها المميزة، ومن الأسماء المشابهة لاسم رغداء:

رغدة.

رغد.

رغيد.

رغيدة.

راغد.

شيلاء.

رملاء.

جملاء.

دلع اسم رغداء

يبقى الطفل بطبعه يحب الدلال والدلع فعندما تستخدم صيغة مختلفة مخففة عن اسمه الأصلي ستسعده كثيراً، فأسماء الدلع هي الخيار اللطيف الذي يقوي العلاقة بين الطفل ووالديه، ويمكنك تدليع اسم رغداء كالتالي:

غيدو.

رغودة.

دودو.

دودي.

ديدي.

دادو.

رغدة.

طريقة كتابة اسم رغداء باللغة الإنجليزية

يكتب اسم رغداء باللغة الإنجليزية: