سمعهم لولو الشطورة.. نزل تردد قناة وناسة الجديد Wanasah 2024 ودلع أطفالك

قناة وناسه هي واحدة من القنوات التلفزيونية الرائدة المخصصة للأطفال والعائلات، حيث تقدم مزيجا فريدا من البرامج الترفيهية والتعليمية، وتتميز القناة أيضا بمحتواها الغني والمتنوع الذي يحظى بإعجاب الأطفال، حيث تجمع بين المتعة والتعلم بأسلوب مبتكر وجذاب، وتشمل برامجها مجموعة واسعة من الرسوم المتحركة، الألعاب، الأناشيد، والبرامج التعليمية، مما يساهم في تطوير مهارات الأطفال اللغوية، الاجتماعية، والعقلية بطريقة مسلية وفعالة، ويمكنكم متابعة برامجها الممتعة والمفيدة عبر تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

في السطور التالية سوف نوفر لكم التردد الجديد الخاص بقناة وناسة الجديد على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات

ويمكنكم تنزيل تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ما هي مميزات قناة وناسة؟

تتألق قناة وناسه للأطفال بمزاياها الفريدة التي تجعلها الوجهة المثلى للأطفال وأسرهم. فيما يلي أبرز مميزات هذه القناة: