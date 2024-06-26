Aramco|..هل صدر قرار رفع أسعار البنزين والديزل في السعودية يونيو 2024؟ الشركة ترد

يهتم المواطنون السعوديون وكذلك السائقون في المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالأسعار خاصة أسعار البنزين والديزل في السعودية، وقد زادت معدلات البحث بشكل كبير عن ارتفاع الأسعار الخاصة بالبنزين وكذلك الديزل، فالوقود يعتبر هو العنصر الحيوي المؤثر على العديد من الجوانب بالاقتصاد بالإضافة للحياة اليومية، ويعتمد ارتفاع تلك الأسعار على ارتفاع سعر البنزين بشكل عالمي، وذلك مقارنة بعمليات الطلب مقابل الكمية المتاحة، فما هي أسعار البنزين اليوم؟

أسعار البنزين والديزل في السعودية يونيو 2024

يعتبر الديزل والبنزين من أهم المصادر لكافة المركبات بالإضافة إلى العمليات الصناعية، وتخضع أسعار البنزين والديزل في المملكة العربية السعودية للتأثر بالعوامل المختلفة سوا كانت عوامل عالمية أو محلية، وتقوم المملكة العربية السعودية باتباع منهج محدد من أجل التسعير الخاص بالبنزين والديزل، مما يعكس تغيرات في سوق النفط العالمي، وقد جاءت الأسعار كالتالي:

يعتبر بنزين 91 أحد أهم الخيارات الاقتصادية من أجل الوقود، ويبلغ سعر اللتر من بنزين 91 نحو 2.18 ريال سعودي.

أما سعر اللتر من بنزين 95 بالمملكة السعودية، فيبلغ سعره نحو 2.33 ريال سعودي.

أما سعر اللتر الخاص بالديزل فيبلغ سعره نحو 1.15 ريال سعودي.

ولتر الغاز المسال بالمملكة السعودية، فيبلغ سعره نحو 0.95 ريال سعودي.

أما لتر الكيروسين فيبلغ سعره نحو 0.93 ريال سعودي.

أسباب الزيادة في أسعار البنزين

وقد انخفض المؤشر الخاص بالسوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بالتداولات الصباحية بواقع 1.6 بالمائة، وقد أكدت الشركات بأن تأثير تلك الزيادة سينعكس بنتائج الربع الأول: