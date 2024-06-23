“جزء ثاني” موعد اذاعة مسلسل صلاح الدين الحلقة 29 مترجمة موعد عرض الموسم الجديد على قناة الفجر

أصبح موعد اذاعة مسلسل صلاح الدين الحلقة 29 من أهم الموضوعات المتداولة خلال الساعات الأخيرة إذ تزايدت التساؤلات عبر منصات التواصل والمواقع الإلكترونية، ويعتبر هذا المسلسل التاريخي الشهير من أبرز الأعمال الدرامية التركية، حيث يروي قصة تحرير القدس ومواجهات الصليبيين بقيادة الناصر صلاح الدين الأيوبي، ومنذ بداية عرضه، حقق المسلسل إقبالًا كبيرًا من المشاهدين في جميع أنحاء العالم، مما يجعله محط اهتمام مختلف الفئات والمتابعين.

موعد اذاعة مسلسل صلاح الدين الحلقة 29

موعد اذاعة مسلسل صلاح الدين الحلقة 29 ينتظره الكثير من محبي الدراما التركية، حيث من المفترض أن يتم عرض الجزء الثاني من هذا المسلسل التركي في بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن تم عرض الجزء الاول في نفس ذلك الموعد، حيث يتم انتظار هذا العمل الدرامي بشغف من أجل متابعة تطورات الأحداث في ذلك المسلسل الذي يروي قصة الناصر صلاح الدين الأيوبي ونضاله في القرن الثاني عشر لتوحيد بلاد المسلمين، وتتضمن الحلقات قصة حكم صلاح الدين وتحديه لجيوش الصليبيين ومساعيه في تحرير القدس وفتحها للمسلمين حيث تقوم عدة مواقع إلكترونية بعرض الحلقات الجديدة كل يوم ثلاثاء مثل موقع “قصة عشق”، وبينما تعرض قناة الفجر الجزائرية الحلقات بشكل أسبوعي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة مترجمة إلى اللغة العربية وبجودة عالية.

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

وبعد أن استعرضنا كافة التفاصيل عن موعد اذاعة مسلسل صلاح الدين الحلقة 29، ومن المتوقع أن تكون هذه الحلقة ستشهد العديد من الأحداث المشوقة، وسيتم استكمال سرد القصة بعد محاولات أرسلان شاه التخلص من السلطان نور الدين الزنكي وإنقاذه سريعًا بواسطة السيد صلاح الدين الأيوبي، وسنشهد في هذه الحلقة مواجهات جديدة بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين، وسنتابع معركة جديدة تندرج ضمن الأحداث المثيرة للمسلسل.

ويمكنك متابعة هذه الحلقة عبر قناة TRT التركية عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11042.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: .27500

تصحيح الخطأ: ⅚.

وأما تردد قناة الفجر الجزائرية يكون على النحو التالي: