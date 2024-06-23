“الطبق الإيطالي المحبب للكبار والصغار”.. طريقة عمل المكرونة النجرسكو الشهية 2024

المكرونة النجرسكو مش مجرد مكرونة بشاميل عادية، ده فيه سر المكرونة بتكون مسلوقة نص سلق عشان تكمل سواها في الفرن، والبشاميل بيكون تقيل شوية عشان يمسك في المكرونة كويس، والطعم مميز، هتدوقي فيه كل مكون لوحده وفي نفس الوقت هتلاقيهم كلهم متجانسين مع بعض، النجرسكو أكلة مناسبة في أي وقت، في عز البرد أو الحر، عالغدا أو العشا، في الأيام العادية أو المناسبات، وممكن تتعمل في البيت بكل سهولة.

طريقة عمل المكرونة النجرسكو

قومي بتحضير المكونات على طاولة مطبخك لسهولة التنظيم والإسراع في عملية التحضير:

نصف كيلو مكرونة اسباجيتي.

قطعتان من صدر الدجاج، مقطع إلى مكعبات صغيرة.

بصلة متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح.

فلفل رومي واحد، مقطع إلى شرائح.

فلفل ألوان واحد، مقطع إلى شرائح.

شرائح زيتون أخضر.

مشروم مقطع إلى شرائح.

125 جرام جبن شيدر مبشور.

125 جرام جبن موتزاريلا مبشور.

125 جرام جبن رومي مبشور.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

كيلو لبن.

بصل بودرة وثوم بودرة حسب الرغبة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة تحضير المكرونة النجرسكو

في إناء متوسط قومي بتسخين ملعقتين من الزيت وأضيفي مكعبات الدجاج، قلبي الدجاج حتى يتغير لونه، ثم تبليه بالملح والفلفل، أضيفي البصل والفلفل الرومي والألوان والمشروم، واستمري في التقليب، في النهاية أضيفي شرائح الزيتون واتركي الدجاج ليبرد. في حلة كبيرة ضعي ماء وملح وزيت واتركي الماء حتى يغلي، أضيفي المكرونة واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها من الماء. في إناء عميق قومي بتسخين أيضًا ملعقتين من الزيت وأضيفي الدقيق، قلبي الدقيق حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم أضيفي اللبن تدريجياً مع الاستمرار في التقليب، أضيفي الجبن الشيدر والرومي والفلفل الأسود والملح، استمري في التقليب حتى يذوب الجبن ويتماسك الخليط، ثم ارفعيه عن النار. في صينية فرن كبيرة ضعي طبقة من البشاميل، ثم طبقة من المكرونة المسلوقة، أضيفي طبقة من الدجاج، ثم طبقة أخرى من المكرونة، اسكبي البشاميل المتبقي على الوجه، ثم وزعي الجبن الموتزاريلا المبشور بالتساوي. ضعي الصينية في فرن محمى على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة، أو حتى يصبح الوجه ذهبياً. قدمي مكرونة نجرسكو ساخنة، ويمكنك تقديمها مع سلطة خضراء أو مخلل أو كاتشب.

نصائح لتحضيرها بامتياز

يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات التي تفضلها إلى المكرونة، مثل البروكلي أو الجزر أو الذرة.

إذا كنت تفضل البشاميل أكثر كثافة، يمكنك إضافة ملعقة إضافية من الدقيق.

لتجنب التصاق المكرونة ببعضها، أضيفي ملعقة من الزيت إلى ماء السلق.

جربوا هذه الوصفة في المنزل وشاركوا تجاربكم معنا، إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات، فلا تترددوا في ترك تعليق وسنكون سعداء بالإجابة عليكم.