طعم لا يقاوم .. طريقة عمل بسكويت ال 10 دقائق لذيذ وهش من غير بيض

يعد بسكويت ال 10 دقائق من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها حاليًا، حيث أن العديد من الطلاب في كافة المراحل التعليمية في الإجازة الصيفية، ولذلك يبحثون عن وصفة سهلة، وسريعة، ويمكنهم تحضيرها في كافة الأوقات، من أجل الاستمتاع بها، والاستماع بطعمها اللذيذ للغاية، فمن لم يجرب بسكويت ال 10 دقائق، قد فاتته متعة لا نهائية، وعلى الرغم من أن اسمه بسكويت ال 10 دقائق، إلا أنه قد يستغرق وقت أقل إذا كنت متمكن من القيام به.

بسكويت ال 10 دقائق لذيذ وهش

على الرغم من أن بسكويت ال 10 دقائق قد اكتسب شهرة واسعة مؤخرًا، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يعلمون حتى الآن كيفية إعداده، أو ما هو حتى، يعتبر بسكويت ال 10 دقائق واحد من أفضل أنواع الحلوى، والوجبات الخفيفة، حيث أنك يمكنك أن تقوم بتحضيره في كافة الأوقات، والمناسبات، حين يقوم الضيوف بزيارتك فجأه، يمكنك تقديمه لهم، وحين تشاهد فيلم أو برنامج، وحين تجوع، لأنه لذيذ للغاية، وشكله رائع، ومكوناته بسيطة.

مكونات عمل بسكويت ال 10 دقائق

يقتصر تحضير بسكويت ال 10 دقائق الشهير القيام بإحضار بعض المكونات البسيطة، والمتواجدة في كافة المنازل، حيث أن مكوناته تكون كالتالي:

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

القليل من صودا الخبز.

½ كوب من الزبدة الغير مملحة.

½ ملعقة صغيرة من العسل.

¾ كوب من اللبن قليل الدسم.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

يمكنك تحضير بسكويت ال 10 دقائق، عن طريق: قم أولًا بتسخين الفرن على درجة حرارة 230، ثم قم بإحضار إناء، وضع فيه الدقيق، والبيكنج بودر، والملح، وصودا الخبز، وقليبهم معًا، ثم قم بوضع الزبدة، واضغط عليها بإستخدام شوكة، حتى تمتزج مع الخليط، ثم قم بوضع العسل في الميكروويف لمدة 10 ثواني، وبعدها قم بإخراجه، وأضف إليه اللبن، ثم قم بوضع خليط الحليب على خليط الدقيق، وقم بعجنهم، حتى تصبح لديك عجينة طرية، ثم قم بوضع القليل من الدقيق على المكان الذي سوف تضع فيه العجين، وبعدها ضع العجين عليه، واعجنها برفق، حتى تصبح ناعمة، وبعدها قم بفرد العجين على الدقيق الذي وضعته، حتى تصبح رقيقة، ثم قم بإحضار قطع التقطيع بالأشكال التي تريدها، وقم بتقطيع العجين بها، ثم قم بوضع القطع على ورقة زبدة في صينية، واحرص على أن تكون القطع بعيدة عن بعضها، ثم ضعها في الفرن من 10 إلى 12 دقيقة، حتى تصبح ذهبية اللون، وبعدها قم باخراجها، وضع عليها الزبدة المذابة، وبعدها قم بوضع القليل من الملح فوقه، ثم قم بتقديمه.