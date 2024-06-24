هسة .. رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تقدم الحكومة العراقية، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، برنامج لدعم الرعاية الاجتماعية يهدف إلى تقديم دعم مالي للمواطنين لمحتاجين لمساعدتهم في مواجهة مشقات الحياة المالية كما يضمن البرنامج أيضًا حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من النساء والرجال، ويمكن الحصول على هذه الرعاية من خلال تقديم طلب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومتابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني “مظلتي” وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أعلنت وزارة العمل العراقية عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة في جميع المحافظات العراقية، حيث يمكن الاطلاع على القوائم وتحميلها بسهولة من خلال اتباع الخطوات المطلوبة