هسة .. رابط الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تقدم الحكومة العراقية، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، برنامج لدعم الرعاية الاجتماعية يهدف إلى تقديم دعم مالي للمواطنين لمحتاجين لمساعدتهم في مواجهة مشقات الحياة المالية كما يضمن البرنامج أيضًا حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من النساء والرجال، ويمكن الحصول على هذه الرعاية من خلال تقديم طلب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومتابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني “مظلتي” وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة
أعلنت وزارة العمل العراقية عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة في جميع المحافظات العراقية، حيث يمكن الاطلاع على القوائم وتحميلها بسهولة من خلال اتباع الخطوات المطلوبة
- في البداية يتم الدخول إلى منصة مظلتي.
- من ثم ينبغي عليك تحديد قسم الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.
- بعد ذلك ينبغي عليك الضغط على “قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.
- واخيرا يتم تحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
أعلنت يجب توافر بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية كانت هذه المتطلبات تتضمن ما يلي:
- ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.
- يجب أن يكون المتقدم عراقياً، أي أن يكون والداه يحملان الجنسية العراقية.
- يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عاماً.
- يجب على المتقدم أن يكون مقيماً بشكل دائم في العراق من أجل الحصول على الدعم.
- أما بالنسبة للنساء، ينبغي ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عاماً وألا يتجاوز 55 عاماً كحد أقصى.