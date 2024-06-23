إلكترونيًا الإستعلام عن تأمين السيارات بالسعودية 2024 ما هي الأسعار؟

يعد التأمين على السيارات في المملكة العربية السعودية أحد أهم الأمور التي يهتم بها كافه المواطنين السعوديين، أو المقيمين على الأراضي السعودية بشكل عام، ولذلك قد وفرت الحكومة السعودية طريقة إلكترونية، يمكنك من خلالها الإستعلام عن تأمين السيارات، حيث أصبح يمكنك الآن الإستعلام عن تأمين السيارات عن طريق بعض المنصات الإلكترونية، مثل: منصة أبشر، ومنصة نجم، وهذه ليست الخدمة الوحيدة المتوفرة بشكل إلكتروني، إنما هناك العديد من الخدمات السعودية المتوفرة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر.

خطوات الإستعلام عن تأمين السيارات بالسعودية عبر أبشر

يمكنك بكل سهولة الإستعلام عن تأمين السيارات في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر، عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة أبشر

وبعدها سيكون عليك الضغط على أيقونة أبشر أفراد.

من القائمة الرئيسية، قم بالضغط على أيقونة خدمة المركبات.

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام.

وبعدها سيكون عليك الضغط على أيقونة الإستعلام عن وثيقة تأمين المركبة.

وهكذا سوف يظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالتأمين التي تريد معرفتها.

خطوات الإستعلام عن تأمين السيارات بالسعودية عبر نجم

قد أتاحت الحكومة السعودية أيضًا إمكانية الإستعلام عن تأمين السيارات بالسعودية، ولكن عبر منصة نجم، عن طريق بعض الخطوات، وهذه الخطوات تتمثل في:

في البداية سيكون عليك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة نجم.

وبعدها من القائمة الرئيسية، قم بالضغط على أيقونة مركباتي.

ثم قم بتحديد نوع المركبة الخاصة بك.

وبعدها قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة سواء عنك أو عن المركبة الخاصة بك.

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام.

أسعار تأمين السيارات بالسعودية 2024

بما أن تأمين السيارات من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين السعوديين، قد تساءل العديد من المواطنين السعوديين عن أسعار تأمين السيارات بالسعودية، ولكن تختلف أسعار التأمين من شركة إلى أخرى، ويمكنك اختيار ما يناسبك منها، وتكون أسعار التأمين كالتالي: بالنسبة لشركة اتحاد الخليج تبدأ أسعار التأمين على السيارات بها من 895 ريال سعودي، أما بالنسبة لشركة أسيج تبدأ أسعار التأمين على السيارات بها من 750 ريال سعودي، وشركة المتحدة تصل أسعار التأمين على السيارات بها إلى 1600 ريال سعودي، أما شركة التعاونية قد أتاحت تأمين على السيارات بسعر 6000 ريال سعودي، وهناك العديد من الشركات الأخرى، التي توفر أسعار تأمين مناسبة لكافة المواطنين السعوديين.