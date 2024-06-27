“حملها وعيش المُتعة”.. خطوات تنزيل فيفا FIFA Mobile 2024 على الجوال

تعتبر لعبة فيفا واحدة من أفضل الألعاب خاصة لمحبي كرة القدم، وهذا نظرا لكثرة مميزات اللعبة، تعد لعبة فيفا من أكثر الألعاب المسلية وتعتمد عليها الكثير سواء الأطفال أو الكبار، وتدور فكرة اللعبة حول خوض مباراة دولية أو محلية مع اختيار المشاركين معاك في خوض هذه المباراة، وتضم مجموعة كبيرة من أشهر اللاعبين، وغيرهم الكثير من المميزات سوف نتعرف عليها فيما يلي، دعونا نتعرف على خطوات تنزيل فيفا FIFA Mobile 2024 على الجوال.

خطوات تنزيل فيفا FIFA Mobile 2024 على الجوال

يمكنك تحميل لعبة فيفا الموبايل على هاتفك الأندرويد من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب إلى متجر جوجل بلاي الخاص بالهاتف.

اكتب في مربع البحث اسم اللعبة وقم باختيار لعبة فيفا.

اضغط على زر التحميل وانتظر لكي يتم تثبيت اللعبة على الجهاز,

قم بتشغيل اللعبة وبدء باتباع التعليمات الموضحة أمامكم لبدء اللعب.

قم بتسجيل دخول إلي اللعبة من خلال إدخال تاريخ الميلاد.

قم باختيار الطريقة المناسبة لك لكي تعرف بها نفسك.

يمكنك تسجيل دخول سواء بحساب جوجل أو بحسابك الشخصي على تطبيق الفيس بوك.

يذكر أن يمكنك أيضا تنزيل لعبة فيفا على هواتف الآيفون من خلال الذهاب إلى متجر آب ستور.

مميزات لعبة فيفا موبايل 2024

تضم لعبة فيفا الكثير من المميزات ومن أهمها ما يلي: