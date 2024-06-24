“نزلها بسرعة واستمتع بالأكشن” تردد قناة Mbc Action الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تعد قناة MBC Action واحدة من أقدم قنوات الرعب على التلفزيون العربي، حيث كانت قد انطلقت في عام 2007 وما زالت تحقق نجاحات كبيرة حتى الآن، ولم يقتصر نجاح القناة على الوطن العربي فقط، بل امتد إلى جميع أنحاء العالم، حيث تحرص القناة دائمًا على المحافظة على جودتها من خلال استخدام أفضل تردد للبث، حيث كانت قد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في البحث عن التردد الجديد للقناة من قبل عشاقها، خاصةً خلال عطلات نهاية الأسبوع.

تردد قناة MBC Action الجديد 2024 على نايل سات

تعتبر قناة MBC Action حاليا من أشهر وأفضل قنوات الرعب في العام، ويمكنك استقبال التردد الجديد للقناة عبر السطور التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

القطبية: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة MBC Action الجديد 2024 على عرب سات

يمكنك استقبال تردد قناة MBC Action الجديد على عرب سات، عبر السطور التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

القطبية: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

طريقة ضبط تردد قناة MBC Action على جهاز الاستقبال

للاستمتاع بمشاهدة قناة MBC Action، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضبط واستقبال القناة على جهاز الريسيفر الخاص بك: